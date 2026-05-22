Την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για τις 24 Ιουνίου 2026 ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), σε ένδειξη διαμαρτυρίας για εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τους εποχικά εργαζόμενους του κλάδου.

Τα αιτήματα της ΠΟΕΕΤ

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, «εδώ και δύο χρόνια τώρα, περιμένουμε μια απάντηση από το υπουργείο Εργασίας για τη χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων, που είναι και ο κύριος λόγος μαζικής φυγής των εργαζομένων από τον κλάδο».

Η ΠΟΕΕΤ επισημαίνει ακόμη ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και το Ταμείο Ανεργίας, με αποτέλεσμα «την υπέρβαση του αφορολόγητου ορίου», γεγονός που, όπως υπογραμμίζει, δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στους εργαζόμενους.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία αναφέρει ότι εδώ και τρία χρόνια δεν έχει επιτευχθεί καθολική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στον κλάδο.

Όπως σημειώνει, «όποιο ξενοδοχείο ή εστιατόριο έχει κύριο κωδικό δραστηριότητας ξένο προς τον κλάδο (π.χ. κατασκευαστική ή γεωργική ή χωματουργική εταιρεία) δεν έχει υποχρέωση εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας».

Η ΠΟΕΕΤ κάνει επίσης λόγο για δυσμενείς συνθήκες εργασίας και για μη εφαρμογή των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που υπογράφηκαν πρόσφατα στο πλαίσιο της Κοινωνικής Συμφωνίας, αποδίδοντας την ευθύνη κυρίως στους εργοδότες.

Τις επόμενες ημέρες, κλιμάκια της Ομοσπονδίας θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε χώρους εργασίας και στα κατά τόπους σωματεία, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή οργάνωση της απεργιακής κινητοποίησης.

Πηγή: ot.gr