Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έρευνα των Αρχών γύρω από την υπόθεση κατασκοπείας που έχει προκαλέσει σοκ στις Ένοπλες Δυνάμεις, με κεντρικό πρόσωπο έναν 54χρονο Σμήναρχο, ο οποίος εδώ και ημέρες θεωρείται επισήμως ύποπτος για κατασκοπευτική δράση.

Κλιμάκια της ΕΥΠ και της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών «χτενίζουν» κάθε ψηφιακό ίχνος, αρχείο και επαφή του, επιχειρώντας να συνθέσουν το παζλ μιας σκοτεινής υπόθεσης που αγγίζει τον πυρήνα της εθνικής ασφάλειας.

Στόχος των ερευνών είναι η «άκρη του νήματος»: ο εντοπισμός του στρατολογητή του αξιωματικού και η αποκάλυψη ολόκληρου του δικτύου που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, λειτουργούσε με δομή πυραμίδας.

Οι πρώτες επαφές και το ταξίδι-κλειδί

Τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι τον Σμήναρχο προσέγγισε Κινέζος υπήκοος, ο οποίος εμφανίστηκε ως εκπρόσωπος εταιρείας τεχνολογίας. Η προσέγγιση ξεκίνησε με γενικόλογες συζητήσεις γεωστρατηγικού χαρακτήρα και «ανώδυνες» τεχνικές συμβουλές. Όταν κέρδισε την εμπιστοσύνη του, τον προσκάλεσε στην Κίνα, όπου –κατά τις Αρχές– ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η στρατολόγησή του.

«Τυπικός και απαρατήρητος»

Μαρτυρίες συναδέλφων του περιγράφουν έναν αξιωματικό χαμηλών τόνων, μεθοδικό και χωρίς να κινεί υποψίες. «Ποτέ δεν θα φανταζόσουν ότι θα εμπλεκόταν σε τέτοια ιστορία», ανέφερε στο MEGA άνθρωπος που υπηρέτησε μαζί του, σημειώνοντας ότι όλοι στη μονάδα «έπεσαν από τα σύννεφα».

Απόρρητα έγγραφα, λογισμικό και χρήμα

Η μεταφορά των διαβαθμισμένων εγγράφων φέρεται να γινόταν μέσω ειδικού λογισμικού που του παρείχαν κινεζικές μυστικές υπηρεσίες. Ως αντάλλαγμα, ο Σμήναρχος έδωσε αριθμό κάρτας για την καταβολή της αμοιβής του. Οι ελληνικές Αρχές έχουν εντοπίσει έως τώρα περίπου 60.000 ευρώ, καθώς και κρυπτονομίσματα, ενώ σε προχωρημένη φάση της συνεργασίας οι μηνιαίες καταβολές φέρονται να έφταναν τις 15.000-20.000 ευρώ από το Πεκίνο.

Το «κρυφό» κινητό που τον πρόδωσε

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης έπαιξε ένα δεύτερο, κρυφό κινητό τηλέφωνο, στο οποίο ήταν εγκατεστημένη κρυπτογραφημένη εφαρμογή επικοινωνίας. Κατά την αιφνιδιαστική έρευνα στο γραφείο του, παρουσία αξιωματικού κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ, κατέστη δυνατή η ανάκτηση ακόμη και σβησμένων αρχείων.

Στην κορυφή της πυραμίδας μια γυναίκα

Πίσω από την υπόθεση φέρεται να βρίσκεται μια γυναίκα, εκτός στρατεύματος, που κινεί τα νήματα. Η ίδια φέρεται να ήταν παρούσα σε συνάντηση του 2025 στην Αθήνα, όπου ο Σμήναρχος συναντήθηκε τετ-α-τετ με τον Κινέζο πράκτορα. Οι Αρχές διαθέτουν φωτογραφικό υλικό και εξετάζουν τον ρόλο της τόσο στη στρατολόγηση όσο και στη διασύνδεση των εμπλεκομένων.

Συναντήσεις, πληρωμές και τρίτο πρόσωπο

Οι έρευνες έχουν φέρει στο φως τουλάχιστον δύο συναντήσεις μέσα στο 2025, σε κεντρικά καταστήματα της πρωτεύουσας. Σε αμφότερες, σύμφωνα με πληροφορίες, παρόν ήταν και τρίτο πρόσωπο-κλειδί, με ρόλο μεγαλύτερο ακόμη και από εκείνον του Σμήναρχου. Οι πληρωμές γίνονταν μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής σε κινητό «σκιά», με εμβάσματα από 5.000 έως 15.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα των πληροφοριών.

Ένα άψογο προφίλ

Ο 54χρονος αξιωματικός της Πολεμική Αεροπορία είχε υπηρεσία 32 ετών και εξειδίκευση σε επικοινωνίες, ηλεκτρονικά συστήματα και κυβερνοασφάλεια. Στα κοινωνικά δίκτυα παρουσιαζόταν ενεργός, δημοσιεύοντας από ταξίδια έως συνέδρια. Ιδιαίτερη ειρωνεία προκαλεί το γεγονός ότι ο ίδιος, σε άρθρο του το 2023, προειδοποιούσε για τους «κακόβουλους παράγοντες» που δρουν εκ των έσω, τονίζοντας ότι οι insiders μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμη απειλή αν υποτιμηθούν.

Βαρύτατες κατηγορίες

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι βαρύτατες. Μέχρι να οδηγηθεί ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα, παραμένει κρατούμενος στο Αεροδικείο. Παράλληλα, οι Αρχές διευρύνουν την έρευνα, αναζητώντας τον τελικό αποδέκτη των πληροφοριών και τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου, σε μια υπόθεση που –όπως εκτιμάται– ενδέχεται να έχει προεκτάσεις και σε χώρες του ΝΑΤΟ.