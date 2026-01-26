Για διαχρονικές πολιτικές ευθύνες έκανε λόγο η μάρτυρας της εξεταστικής επιτροπής, Δήμητρα Χαλίκια, πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία υπηρέτησε το 2013-2014 στη θέση αυτή.

Στην κατάθεσή της, το πρώην στέλεχος των ΔΗΜ.ΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχε στη διοίκηση του Οργανισμού τη περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου, υποβάθμισε τη σημασία της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εκτιμώντας πως δεν περιλαμβάνει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, υπερασπίστηκε πλήρως τον Κυριάκο Μπαμπασίδη, ενώ άφησε σαφέστατες αιχμές στην συνεργάτιδα της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Παρασκευή Τυχεροπούλου, την οποία όμως αργότερα, απαντώντας σε ερωτήσεις του βουλευτή του ΠαΣοΚ, κυρίου Πουλά, είπε ότι δεν την γνωρίζει καθώς όταν ήταν η ίδια αντιπρόεδρος, η κ. Τυχεροπούλου απουσίαζε με άδεια λοχείας.

Η μάρτυρας άφησε βαριές αιχμές και για την Παρασκευή Τυχεροπούλου, υποστηρίζοντας ότι συμμετείχε σε όλες τις ομάδες παραλαβής των έργων που προέβλεπαν οι απευθείας αναθέσεις της διοίκησης Σημανδράκου χωρίς όμως να πραγματοποιείται κανένας έλεγχος. Μάλιστα, υποστήριξε πώς την περίοδο που επικεφαλής της Διεύθυνσης Ελέγχου ήταν η κ. Τυχεροπούλου, υπάλληλοι έμπαιναν στο σύστημα, ξεμπλοκάραν ΑΦΜ και άλλαζαν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Μετά, απαντώντας στην Ευαγγελία Λιακούλη, η οποία ζητούσε να μάθει γιατί μίλησε με τα καλύτερα για την ίδια ο Γιώργος Ξυλούρης, η μάρτυρας επέλεξε να απαντήσει επιτιθέμενη ξανά για την κ. Τυχεροπούλου αφήνοντας υπόνοιες ότι πήγαινε για «ψαράκι» με τον κ. Ξυλούρη.

«Ο κύριος Νεκτάριος Σαμαράς, ο αναπληρωτής της κυρίας Τυχεροπούλου στους ελέγχους, μπήκε μέσα και πλήρωσε αυτά τα 98 ΑΦΜ και αυτό φαίνεται. Το όνομά του υπάρχει στην τροποποίηση. Υπάρχει και άλλος κωδικός, ο “1700”, που δεν έχει όνομα. Έκανε ίδια δουλειά και αυτός», κατέθεσε η κ. Χαλικιά, με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη να ανακοινώνει πως το κόμμα του υποβάλλει επίσημο αίτημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητώντας ενημέρωση για το ποιος βρίσκεται πίσω από αυτόν τον κωδικό.

Αντιπαράθεση με τους βουλευτές του ΠαΣοΚ

Δεν ήταν λίγες φορές που κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της μάρτυρας υπήρξε ένταση με τις βουλευτίνες του ΠαΣοΚ. Η αρχή έγινε με την εισηγήτρια του κόμματος η οποία χαρακτήρισε τη μάρτυρα «αναρμόδια» με το σκεπτικό ότι την περίοδο 2020- 2024 όταν συνέβησαν όσα καταγγέλει, δεν ήταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επικαλούμενη μάλιστα σειρά αναρτήσεών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αποκάλεσε «στρατευμένη». Χαρακτηριστικός ο μεταξύ τους διάλογος:

Δ. Χαλίκια: Είστε μια αναγνώστρια που βλέπει διαφορετικά αυτό που έγραψα. Θα σας κάνω φίλη στο Facebook να διαβάζετε τις αναρτήσεις μου…

Είστε μια αναγνώστρια που βλέπει διαφορετικά αυτό που έγραψα. Θα σας κάνω φίλη στο Facebook να διαβάζετε τις αναρτήσεις μου… Μιλένα Αποστολάκη: Δεν θα έχω χρόνο φοβάμαι…

Δεν θα έχω χρόνο φοβάμαι… Δ. Χαλίκια: Όπως δεν έχω εγώ χρόνο να βλέπω τα Tik Tok σας που γεμίζουν με τον κύριο Βάρρα.

Όπως δεν έχω εγώ χρόνο να βλέπω τα Tik Tok σας που γεμίζουν με τον κύριο Βάρρα. Μιλένα Αποστολάκη: Σας βλέπω στρατευμένη. Και αυτό δεν ενισχύει την αξιοπιστία σας…

Σας βλέπω στρατευμένη. Και αυτό δεν ενισχύει την αξιοπιστία σας… Δ. Χαλίκια: Στρατευμένη στην αλήθεια.

Αργότερα, υπήρξε ένταση και με τη βουλευτή του ΠαΣοΚ, Ευαγγελία Λιακούλη. Η βουλευτής θέλησε να μάθει για τις θετικές αναφορές του Γιώργου Ξυλούρη προς τη σημερινή μάρτυρα. «Να μου ζητήσετε συγγνώμη ότι υπονοείτε ότι έχω σχέση προσωπική με τον κ. Ξυλούρη. Θα μου ζητήσετε συγγνώμη για την απαράδεκτη συμπεριφορά σας λέγοντάς μου ότι συμμετέχω σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση», είπε η μάρτυρας. «Μη μου κάνετε έτσι με το δάχτυλο, δεν σας φοβάμαι», απάντησε η κ. Λιακούλη.

Στη μεταξύ τους αντιπαράθεση προσπάθησε να επέμβει το προεδρείο. «Υπόνοησε ρητά ότι είμαι φίλη του κ. Ξυλούρη και ότι μεταξύ φίλων θα έπρεπε να υπάρχει και ένα ευχαριστώ. Αν δεν μου ζητήσει συγγνώμη για αυτό δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση της κα Λιακούλη», επέμεινε η μάρτυρας. «Τις πήραμε τις απαντήσεις όλες. Ενοχλήθηκε γιατί είπα ότι επαινέθηκε η ίδια και εμφανίστηκε ως φίλος της κα Χαλικιά. Γιατί σας επαινεί; Τον γνωρίζετε; Είναι φίλος σας;», ρώτησε η κ. Λιακούλη. «Την επόμενη φορά που θα έρθει ο κ. Ξυλούρης στην Αθήνα τον παρακαλώ να με πάρει μαζί με την κα Τυχεροπούλου που έχει πάει ήδη τρεις φορές να φάμε ψαράκι», είπε προκαλώντας τις αντιδράσεις των βουλευτών.