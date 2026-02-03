Ολοκληρώνει τις εργασίες της η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά και τη κατάθεση του τελευταίου μάρτυρα. Εν μέσω έντασης, κυρίως μεταξύ του προεδρείου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέληξε σε απόφαση για την κατάθεση του πορίσματος στις 24 Φεβρουαρίου. Η απόφαση λήφθηκε με τις ψήφους της πλειοψηφίας, με την αντιπολίτευση να διαφωνεί για το κλείσιμο της επιτροπής.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης, εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, πρότεινε «να ζητηθεί παράταση μέχρι τέλος του μήνα, έτσι ώστε να πάμε μέχρι 27 Φεβρουαρίου, ούτως ώστε τα πορίσματα να κατατεθούν στην γραμματεία μέχρι την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου και την Πέμπτη 26 να συζητηθούν στην επιτροπή». Η Επιτροπή, μετά από ονομαστική ψηφοφορία, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την παράταση των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου, προκειμένου να κατατεθούν τα πορίσματα από τις κοινοβουλευτικές ομάδες μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου και να ακολουθήσει η τελευταία συνεδρίαση στις 26 Φεβρουαρίου.

Η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠαΣοΚ, τόνισε οτι «δεν θα έπρεπε να υπάρχει η εξεταστική αν είχε γίνει δεκτή η πρόταση για προανακριτική. Η πρότασή μας, στηριζόταν στο υλικό της δικογραφίας που διαβίβασε η ευρωπαϊκή εισαγγελία και ήταν σε μια πλήρη συμμόρφωση και υλοποίηση του περιεχομένου του άρθρου 86 του Συντάγματος». Όπως είπε η εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο «πρωθυπουργός χθες ανέφερε η βούλησή του για αναθεώρηση του 86 έχει καταγραφεί προ 20ετίας. Λυπηρό που δεν καταγράφεται κατά την διάρκεια της πρωθυπουργίας του». Κατήγγειλε ότι «αποκλείστηκαν μάρτυρες» και έκανε λόγο για «μεθοδευμένη συγκάλυψη από Μαξίμου».

Από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης Κόκκαλης υπενθύμισε ότι το κόμμα του είχε ζητήσει να καταθέσει και ο πρωθυπουργός. «Δυστυχώς κλείνει η πόρτα για να επανέλθει η αξιοπιστία στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να έρθει η κάθαρση. Το σκάνδαλο συνεχίζεται ακόμα και σήμερα μέσω το ζωικού κεφαλαίου. Από την συνέντευξη πρωθυπουργού προκύπτει ότι γνώριζε από την πρώτη στιγμή. Είπε ναι ότι τα βλέπαμε αλλά δεν μπορούσαμε να παρέμβουμε», τόνισε, ωστόσο ήταν σύμφωνος ως προς την προθεσμία.

«Να συνεχιστεί η λειτουργία και να κληθούν μάρτυρες που δεν έχουν κληθεί ως τώρα, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι γνωστή η απόφαση της πλειοψηφίας για να κλείσει η επιτροπή», δήλωσε ο Νίκος Καραθανασόπουλος, προσθέτοντας ότι είναι μικρή η προθεσμία για την κατάθεση του πορίσματος.

Ο Χουσέιν Ζειμπέκ είπε ότι «επιμένουμε ότι αυτή η εξεταστική που κανονικά έπρεπε να είναι προανακριτική αλλά το επέτρεψε η κυβέρνηση ΝΔ. ολοκληρώνει σήμερα τις εργασίες χωρίς να έχουν κληθεί κρίσιμοι μάρτυρες».

Ιδιαιτέρως καταγγελτική ήταν στη τοποθέτηση της η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αφήνοντας αιχμές και κατά του ΠαΣοΚ και του ΣΥΡΙΖΑ για «χλιαρή αντίδραση για το κλείσιμο της επιτροπής». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξέφρασε τη διαφωνία της για την ολοκλήρωση των εργασιών της εξεταστικής, την ώρα, που όπως είπε, έρχεται νέα δικογραφία που αναφέρει άλλους 50 βουλευτές, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Έκανε λόγο για «τρομακτική επιχείρηση συγκάλυψης», ενώ άφησε υπόνοιες κατά των κομμάτων ότι ενδεχομένως να συμπράττουν με την πλειοψηφία διότι φοβούνται ότι εντός της νέας δικογραφίας αναφέρονται και βουλευτές άλλων κομμάτων.