Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα μειώσει κατά 700 τον αριθμό των ομοσπονδιακών πρακτόρων κατά της μετανάστευσης που έχουν αναπτυχθεί στην πολιτεία της Μινεσότα. Αυτό έγινε γνωστό από τον υπεύθυνο για τα σύνορα και απεσταλμένου στην περιοχή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τομ Χόμαν, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

Συνεργασία ομοσπονδιακής κυβέρνηση και κομητειών

Αυτή η απόφαση, όπως εξήγησε, είναι αποτέλεσμα της αυξημένης συνεργασίας ανάμεσα στις τοπικές φυλακές και τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους.

«Αυτό απελευθερώνει περισσότερους πράκτορες για να συλλαμβάνουν ή να απελαύνουν εγκληματίες αλλοδαπούς, περισσότεροι πράκτορες που παίρνουν υπό κράτηση εγκληματίες αλλοδαπούς απευθείας από τις φυλακές σημαίνει λιγότερους πράκτορες στους δρόμους για επιχειρήσεις καταστολής», δήλωσε ο Χόμαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χόμαν δεν ανέφερε ποιοι σερίφηδες ποιων κομητειών έχουν συμφωνήσει στην αυξημένη αυτή συνεργασία με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες μετανάστευσης.

Η μείωση των 700 πρακτόρων αφορά μέρος της συνολικής παρουσίας περίπου 3.000 ομοσπονδιακών πρακτόρων που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή στο πλαίσιο ευρύτερων επιχειρήσεων επιβολής. Παρά τη μείωση, πολλοί πράκτορες θα συνεχίσουν να παραμένουν στο Μινεσότα.