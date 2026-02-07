Ραγδαίες εξελίξεις έρχονται μετά τις αποκαλύψεις για το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, σύμφωνα με το οποίο ο Γιάννης Παναγόπουλος, επί 20 χρόνια πρόεδρος της ΓΣΕΕ και πρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, ήταν το πρόσωπο που προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις σε έξι εταιρείες, οι οποίες εμφανίζονται να αναλαμβάνουν εναλλάξ τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΓΣΕΕ.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ποσό ύψους περίπου 2 εκατ. ευρώ χαρακτηρίζεται ως ύποπτο, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι έχει ιδιοποιηθεί από τους εμπλεκόμενους μέσω των επίμαχων συμβάσεων και των εταιρειών-«οχημάτων».

Κατά τα ίδια ευρήματα, οι πράξεις που διερευνώνται αφορούν υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος, γεγονός που εξηγεί και τη διαβίβαση της δικογραφίας στον εισαγγελέα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.

Εμπλοκή με το «σκοιλ ελικίκου»

Ρόλο-κλειδί, σύμφωνα με το πόρισμα, στην υπόθεση φέρεται να είχε ο 54χρονος Κύπριος Ανδρέας Γεωργίου, ο οποίος, πέρα από ιδιοκτήτης γνωστής εταιρείας, είχε εμπλακεί στο παρελθόν και στο φιάσκο του «σκοιλ ελικίκου». Σύμφωνα με το πόρισμα, φέρεται να είναι πολύ καλός γνώστης των διαδικασιών μεταφοράς χρημάτων μέσω εταιρειών στην Κύπρο, είτε με τη διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου είτε μέσω εταιρικών δανεισμών.

Ο άνδρας αυτός είναι σύντροφος της πρώην γενικής γραμματέα του υπουργείου Εργασίας, Άννας Στρατινάκη, η οποία ήταν αρμόδια για τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τους εθνικούς πόρους, καθώς και για την επιλογή των κοινωνικών εταίρων –όπως η ΓΣΕΕ– που υλοποιούσαν διαγωνισμούς κατάρτισης.

Η κυρία Στρατινάκη, λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη του πορίσματος, υπέβαλε χθες την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής, επικαλούμενη λόγους υγείας.

«Δεν είχα καμία αρμοδιότητα στη διαχείριση των κονδυλίων για την κατάρτιση από τον Δεκέμβριο του 2021 έως και την αποχώρησή μου από τη θέση του γενικού γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων τον Αύγουστο του 2024. Για το προγενέστερο διάστημα, από τον Αύγουστο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2021, είχα αποκλειστικά εισηγητικό ρόλο ως προς τη στρατηγική αξιοποίησης των κονδυλίων, ενώ την τελική απόφαση και υπογραφή είχε πάντα ο εκάστοτε υπουργός Εργασίας», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

«Οι συμβάσεις έχουν γνωστοποιηθεί στο Taxisnet και οι υπηρεσίες τιμολογούνται με την πλήρωση του φυσικού αντικειμένου, το οποίο είναι πραγματικό, απολύτως εκτελεστέο και αποδείξιμο», υπογράμμισε ο επιχειρηματίας Ανδρέας Γεωργίου.

«Υπάρχει μια μεγάλη οσμή σκανδάλου που πρέπει να διερευνηθεί», δήλωσε το πρωί στο MEGA ο βουλευτής της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος.

Η εμπλοκή δημοσιογράφου και η διαδρομή του χρήματος

Σύμφωνα με το πόρισμα, για την υπόθεση ελέγχεται και γνωστός δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Γιώργος Κακούσης, καθώς ελέγχεται τόσο ο ίδιος όσο και εταιρεία επικοινωνίας ιδιοκτησίας του. Μετά την αποκάλυψη της εμπλοκής του, η ΕΡΤ πάγωσε τη συνεργασία μαζί του.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος, σύμφωνα με το πόρισμα και με την ιδιότητά του ως προέδρου νομικών προσώπων της ΓΣΕΕ, διέθετε κονδύλια που λάμβανε από το υπουργείο Εργασίας για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης.

Οι έξι εταιρείες-ανάδοχοι συνήπταν συμβάσεις, εισπράττοντας όμως μέρος των κεφαλαίων σε μετρητά, χωρίς νόμιμη αιτία.

Ορισμένες εξ αυτών στερούνταν ακόμη και του απαραίτητου προσωπικού για την ουσιαστική υλοποίηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, γεγονός που, κατά την Αρχή, καταδεικνύει ότι λειτουργούσαν ως εταιρείες-«οχήματα» για τη διακίνηση κεφαλαίων.

Τα ποσά φέρεται να κατέληγαν παράνομα στους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών και στον κύριο Παναγόπουλο. Το ύψος των κονδυλίων που εκτιμάται ότι διακινήθηκαν υπερβαίνει τα 2.096.344,19 ευρώ, ενώ τα τελευταία επτά χρόνια το 92,7% των προγραμμάτων κατάρτισης έχει δοθεί σε τέσσερις ομίλους κατάρτισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, οι Αρχές έχουν εντοπίσει και άλλες εταιρείες που εκτελούσαν έργα, ενώ οι ιδιοκτήτες τους φέρονται να έχουν ιδιοποιηθεί παράνομα ευρωπαϊκά κονδύλια και εθνικούς πόρους. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλοι εμπλεκόμενοι.