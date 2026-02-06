Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την υπόθεση της ΓΣΕΕ. Το πρωί της Παρασκευής η Άννα Στρατινάκη υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά.

Όπως ανακοινώθηκε, «η κυρία Αννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της».

Σύμφωνα με πληροφορίες στην υπόθεση της ΓΣΕΕ εμπλέκεται ο σύζυγός της. Συγκεκριμένα μια εταιρία συμφερόντων του συζύγου της φέρεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση. Η κα Στρατινάκη υπήρξε επί έτη γενική γραμματέα του υπουργείου Εργασίας και σήμερα υποδιοικήτρια της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σε βάρος του συζύγους της έχει επιβληθεί το μέτρο της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών του, για την εικαζόμενη εμπλοκή του στην υπόθεση για την οποία ελέγχεται ο επί 20ετία πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Επιπρόσθετα, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ που εμπλέκεται και εκείνος στην υπόθεση τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

Παναγόπουλος: «Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου»

«Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου», αναφέρει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, σε γραπτή δήλωσή του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παναγόπουλος επισημαίνει τα εξής: «Μέχρι στιγμής, δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πώς αυτές στοιχειοθετούνται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμα φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν.

Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής, θα δώσω τις απαντήσεις μου, καθώς “… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία”.

Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη “στημένη” υπόθεση “κακουργηματικού” χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με τη νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανέναν λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό.

Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός.

Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμα φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ».