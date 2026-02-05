Ο Παναγιώτης ήταν μόλις 29 ετών. Ελεγκτής στο μοιραίο τρένο των Τεμπών. Ένας από τους 57. Τρία χρόνια μετά, ο πατέρας του Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, μαζί με άλλες εννέα οικογένειες, παλεύει ακόμη για το αυτονόητο: την εκταφή της σορού του παιδιού του για να μάθει επιτέλους την αλήθεια. Για το πώς «έφυγε» ο γιος του.

«Δεν έχω προλάβει να κλάψω το παιδί μου»

«Μας βάζουν τόσα εμπόδια ακόμη και σ’ αυτό το θέμα που νιώθω ότι μας κοροϊδεύουν. Το πιστεύετε ότι με όλα αυτά που μας κάνουν δεν έχω προλάβει να κλάψω το παιδί μου;», λέει μιλώντας στο ΒΗΜΑ ο κ. Χατζηχαραλάμπους.

Τα πρώτα αιτήματα για εκταφή των σορών έγιναν από τον Παύλο Ασλανίδη το 2024. Ήταν όλα απορριπτικά. Ακολούθησε η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, στο Σύνταγμα, το Φθινόπωρο του ΄25, η οποία λειτούργησε ως μοχλός πίεσης προκειμένου να γίνει αποδεκτό των αίτημά του για εκταφή του παιδιού και διενέργεια εξειδικευμένων τοξικολογικών εξετάσεων.

«Πέφταμε πάνω σε τοίχο»

«Ο Πάνος Ρούτσι οδηγήθηκε σε αυτή την ενέργεια, διότι βλέπαμε ότι πέφταμε πάνω σε τοίχο. Την 23η μέρα της απεργίας πείνας κι ενώ ο άνθρωπος ήταν φανερά εξαντλημένος, γίνεται μια “υποχώρηση” από την πλευρά της Πολιτείας σε ότι αφορά την εκταφή. Βέβαια, αυτή η “υποχώρηση” αποδείχθηκε μια ντρίπλα της κυβέρνησης… μετά από δυο τρεις ημέρες τον ειδοποιούν να πάει να κάνει την εκταφή. Αφού μαθαίνουμε ότι μάς έδωσαν το δικαίωμα των εκταφών, κάνουμε κι εμείς – συνολικά δέκα οικογένειες – αίτηση», αναφέρει.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηχαραλάμπους, η Εισαγγελία Λάρισας τους ειδοποίησε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ότι εντός 10 ημερών πρέπει να δώσουν όνομα ιδιώτη ιατροδικαστή, εργαστηριακές εξετάσεις που επιθυμούν να διενεργηθούν και σε ποια εργαστήρια. «Αλλιώς, μας είπαν, θα κινηθούμε αυτεπάγγελτα. Αρχίσουμε να τρέχουμε με όλες αυτές τις πρωτόγνωρες για εμάς διαδικασίες. Βρήκαμε ιδιωτικούς ιατροδικαστές, οι οποίοι μας είπαν ότι πρέπει να γίνουν ειδικές εξετάσεις διότι έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Επικοινωνήσαμε μεταξύ μας, οι ενδιαφερόμενοι, και είπαμε ότι προτιμάμε να πληρώσουμε περισσότερα χρήματα και να στείλουμε τα δείγματα σε εργαστήρια του εξωτερικού, διότι είχαμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στο ελληνικό σύστημα με όλα αυτά που μάς είχαν κάνει».

Από μία έρευνα που έκαναν σε μεγάλα εργαστήρια της χώρας διαπίστωσαν ότι αυτές οι ειδικές εξετάσεις που ζητούσαν δεν ήταν εφικτές. «Τα εργαστήριά μας δεν είναι καν πιστοποιημένα γι’ αυτές τις ειδικές εξετάσεις. Οπότε το εξωτερικό ήταν μονόδρομος. Μάλιστα, είχαμε σκεφτεί να μην πάμε σε ένα εργαστήριο αλλά σε τρία – τέσσερα για να είναι πιο έγκυρο το αποτέλεσμα», σημειώνει.

Επιπλέον εμπόδια

«Τέλος του χρόνου», συνεχίζει ο κ. Χατζηχαραλάμπους, «μάς απαντούν από την Εισαγγελία της Λάρισας ότι ο ιδιώτης ιατροδικαστής που έχουμε προσλάβει θα παραβρίσκεται απλώς στην εκταφή. Δηλαδή, δεν θα έχει δικαίωμα παρέμβασης. Την εκταφή θα την κάνει κρατικός ιατροδικαστής, ο οποίος θα συλλέξει τα δείγματα. Δείγματα δεν έχει δικαίωμα να πάρει ο ιδιωτικός ιατροδικαστής, παρότι εμείς το είχαμε ζητήσει. Επιπλέον μας είπαν ότι οι εξετάσεις θα γίνουν σε κάποιο από τα εργαστήρια της χώρας. Κι αυτό τη στιγμή που τα ίδια τα εργαστήρια μας λένε, εγγράφως, ότι δεν έχουν δυνατότητα να κάνουν αυτές τις εξετάσεις».

«Μάς κοροϊδεύουν»

Το πρωί της Δευτέρας, ο κ. Χατζηχαραλάμπους έλαβε ένα έγγραφο από την Εισαγγελία Λάρισας. «Από τις τρεις εξετάσεις που ζητάμε, ουσιαστικά μας επιτρέπουν μόνο το τεστ DNA το οποίο για εμάς είναι δευτερεύον. Ουσιαστικά το ζητάμε για να βεβαιωθούμε ότι ό,τι έχουμε παραλάβει, είναι του δικού μας ανθρώπου. Για τις άλλες δύο εξετάσεις, τις πιο ειδικές, οι ιατροδικαστές μάς απάντησαν ότι δεν είναι αρμόδιοι και ότι δεν υπάρχουν εξειδικευμένα εργαστήρια στην Ελλάδα. Έχουμε τον πόνο μας, τρώμε και bullying. Είναι φανερό πια ότι μας κοροϊδεύουν».