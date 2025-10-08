Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι, Ντένις για την Πέμπτη. Η προγραμματισμένη διαδικασία αναβλήθηκε μετά τη νέα παραγγελία, να παραστεί στην εκταφή τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Πάνος Ρούτσι, ο τεχνικός σύμβουλος θα είναι από το εξωτερικό και θα είναι παρών σε όλη τη διαδικασία από την εκταφή έως και τη διενέργεια των τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στην σορό του παιδιού του. Τα δείγματα μάλιστα των εξετάσεων θα σταλούν στο εξωτερικό.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Αναμένεται να αποσταλεί νέο έγγραφο από τη αστυνομία, όπου θα ζητείται από την οικογένεια να πει ποιες εξετάσεις θέλει να γίνουν στη σορό. Παράλληλα, θα καλείται να ορίσει τεχνικό σύμβουλο στη διαδικασία.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική, η οποία διενεργείται από την αστυνομία, στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Ο Πάνος Ρούτσι παραμένει και σήμερα στο Σύνταγμα παρά το γεγονός ότι έβαλε τέλος στην απεργία πείνας. Στο σημείο παραμένει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, τους ειδοποίησαν να είναι και σήμερα στο σημείο, γιατί ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται στην σκηνή, όπου διαμένει όλες αυτές τις μέρες. Ο ίδιος έκανε κάλεσμα στις 18.00 στο Σύνταγμα για ένα «ευχαριστώ» στον κόσμο που του συμπαραστάθηκε όλον αυτόν τον καιρό. Μετά από αυτό, ο άτυχος πατέρας αναμένεται να επιστρέψει στο σπίτι του.

Η ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο

Υπενθυμίζεται, ότι ανασύρθηκε η παλιά δικογραφία που είχε αρχειοθετηθεί, προκειμένου να ξεκινήσει η δίκη της υπόθεσης.

Η νομική λύση που βρέθηκε από τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών και για τοξικολογικές εξετάσεις, στηρίχτηκε σε ανάσυρση παλιάς δικογραφίας που είχε αρχειοθετηθεί.

Ειδικότερα, η δικογραφία αυτή είχε σχηματιστεί μετά από μηνύσεις συγγενών θυμάτων κατά ιατροδικαστών που είχε μπει στο αρχείο και υπό τα νέα δεδομένα ανασύρθηκε και άνοιξε ο δρόμος για την ικανοποίηση του αιτήματος Ρούτσι και άλλων και για τοξικολογικές εξετάσεις.