Δικαιωμένος για τον πολυήμερο αγώνα που έδωσε αισθάνεται ο Πάνος Ρούτσι καθώς είναι ορθάνοιχτος ο δρόμος για να μαθευτεί η αλήθεια. Τα αιτήματά του για διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στην σορό του παιδιού γίνονται δεκτά με τον πατέρα του αδικοχαμένου Ντένις να σταματά την απεργία πείνας 23 ημέρες μετά την έναρξή της.

«Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Αποδεικνύεται ακόμη ότι ένας άνθρωπος, με τη δύναμη της ψυχής του και με τη στήριξη των δικών του ανθρώπων και ολόκληρης της κοινωνίας, με όλο το δίκιο με το μέρος του, μπορεί να νικήσει τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς», είπε η συνήγορός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Σύνταγμα.

«Αποδείχθηκε ότι ο αγώνας του Πάνου μπόρεσε να νικήσει». Και συμπλήρωσε: «σήμερα επιβεβαιώνεται περίτρανα ότι η συσκότιση, η συγκάλυψη και οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί βαθιά η αλήθεια δεν επικράτησαν. Πια ανασύρονται οι έρευνες, βγαίνουν από αρχεία μηνύσεις και καταγγελίες συγγενών, βγαίνουν από τα ντουλάπια τα έγγραφα και τα στοιχεία που αφορούν τους λόγους πρόκλησης της πυρόσφαιρας, τους λόγους θανάτου και τις αιτίες πρόκλησης των θανάτων των ανθρώπων που αφαιρέθηκε η ζωή τους στα Τέμπη».

Συνέχισε λέγοντας πως: «σήμερα αποδείχθηκε ότι ο αγώνας του Πάνου μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν με πάρα πολύ σκοτεινές διεργασίες να κρύψουν την αλήθεια. Αυτά που έχουν διαταχθεί μετά τη σημερινή εισαγγελική παραγγελία και αποδεικνύει ότι οι μηχανισμοί αντιστέκονταν σε αυτό που ήταν δίκαιο και σωστό. Διατάχθηκε η ανάσυρση δικογραφίας 3.000 σελίδων, που αφορούν παραλείψεις ιατροδικαστών, αρμόδιων και πραγματογνωμόνων».