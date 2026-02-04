Σοβαρά ερωτήματα για την πληρότητα της δικαστικής διερεύνησης της τραγωδίας των Τεμπών θέτει το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) σχετικά με την πυραντοχή των καθισμάτων της επιβατικής αμαξοστοιχίας Intercity 62, σε συνδυασμό με τις σημερινές δηλώσεις του πατέρα της Μάρθης, Αντώνη Ψαρόπουλου.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο κ. Ψαρόπουλος κατήγγειλε «έλλειμμα στην ανάκριση», υποστηρίζοντας ότι αυτή «κακώς έκλεισε τον Σεπτέμβριο του 2025», ενώ –όπως είπε– εκκρεμούσε το κρίσιμο πόρισμα για την πυραντοχή των υλικών στο βαγόνι όπου έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι σε δεύτερο χρόνο, καθώς απανθρακώθηκαν μετά τη σύγκρουση. Παράλληλα, έκανε λόγο και για πολλούς σοβαρά τραυματίες που επέβαιναν στο ίδιο βαγόνι.

«Περιμένω αντίδραση μετά το πόρισμα»

«Φαινόταν διά γυμνού οφθαλμού ότι τα καθίσματα δεν είχαν πυρασφάλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η οικογένεια είχε αποστείλει αιτήματα προς τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), τη Hellenic Train και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. «Μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Περιμένω αντίδραση μετά το πόρισμα», πρόσθεσε.

Ο κ. Ψαρόπουλος τόνισε ακόμη ότι «η Hellenic Train κατηγορείται για πλημμέλημα, ενώ εδώ μιλάμε για κακούργημα», ζητώντας να διερευνηθεί σε βάθος εάν τα ευρήματα του πορίσματος ΕΟΔΑΣΑΑΜ είναι ακριβή και ποιοι φέρουν ευθύνη για τον θάνατο των επιβατών στο συγκεκριμένο βαγόνι. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται αφενός για ζήτημα απώλειας ανθρώπινων ζωών και αφετέρου για μείζον θέμα ασφάλειας, καθώς –όπως είπε– παραμένει άγνωστος ο αριθμός βαγονιών που ενδέχεται να κυκλοφορούν ακόμη και σήμερα χωρίς τις απαιτούμενες συνθήκες ασφαλείας.

Δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές

Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, που δόθηκε στη δημοσιότητα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα καθίσματα της επιβατικής αμαξοστοιχίας IC-62 δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές πυραντοχής. Σύμφωνα με την έκθεση, τον Δεκέμβριο του 2024 ελήφθησαν δείγματα από τρεις διαφορετικές θέσεις σε δύο βαγόνια του συρμού, τα οποία στάλθηκαν σε εξειδικευμένα εργαστήρια στη Γερμανία για δοκιμές πυραντοχής βάσει του προτύπου ISO 5660-1.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών έδειξαν ότι κανένα από τα εξεταζόμενα δείγματα δεν κάλυπτε το επίπεδο πυραντοχής του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 45545-2 ως προς τον μέγιστο μέσο ρυθμό έκλυσης θερμότητας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται, ωστόσο, στη διαπίστωση ότι τα νεότερα καθίσματα παρουσίασαν χειρότερη συμπεριφορά από τα παλαιότερα, γεγονός που –σύμφωνα με τον Οργανισμό– υποδηλώνει ανομοιόμορφη ποιότητα και μηχανική συμπεριφορά των υλικών.

Όπως επισημαίνεται στο πόρισμα, τα καθίσματα όφειλαν να πληρούν τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές, βάσει των συμβάσεων προμήθειας και του προτύπου UIC564-2, και συνεπώς να εμφανίζουν παρόμοια συμπεριφορά στις δοκιμές. Αντ’ αυτού, τα ευρήματα καταδεικνύουν διαφοροποιήσεις που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τη συμμόρφωση των υλικών και τον έλεγχο ποιότητας.

Οι εξελίξεις αυτές επαναφέρουν στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα ευθυνών και ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, με την οικογένεια θυμάτων να ζητά επανεξέταση της υπόθεσης υπό το φως των νέων στοιχείων και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο επιβατών μετά τη σύγκρουση.