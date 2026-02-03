Το μυστήριο της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας φαίνεται να λύθηκε.

Η ανήλικη ταξίδεψε τελικά αεροπορικώς στην Γερμανία και συγκεκριμένα στη Φρανκφούρτη, όπως επιβεβαίωσε η Lufthansa στις ελληνικές αρχές, σχεδόν 25 ημέρες μετά τα πρώτα αιτήματα της ΕΛΑΣ.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την καθυστερημένη ενημέρωση, επισημαίνοντας ότι η πληροφορία θα μπορούσε να είχε δοθεί νωρίτερα, ακόμη και τηλεφωνικά.

Η Lufthansa επιβεβαίωσε στην ΕΛ.ΑΣ ότι η ανήλικη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

Η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι η Lufthansa μετά από πέντε αιτήματα και 25 μέρες απάντησε στην ΕΛΑΣ ότι η ανήλικη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη. Μάλιστα πέταξε για τη Γερμανία στις 8 Ιανουαρίου πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της από τους γονείς της.

«Η ανήλικη αναζητείται από την πρώτη στιγμή στη Γερμανία και πλέον αυτό αντιμετωπίζεται από τις γερμανικές αρχές», τόνισε η Δημογλίδου.

Η ανήλικη κατάφερε να επιβιβαστεί και να αναχωρήσει χωρίς συνοδό, σύμφωνα με τους κανονισμούς της εταιρείας, ενώ η δήλωση εξαφάνισης από τους γονείς κατατέθηκε περίπου δύο ώρες μετά την αναχώρησή της. Η ΕΛΑΣ είχε ήδη αποστείλει ειδοποιήσεις σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες με πτήσεις προς τη Γερμανία, ωστόσο η Lufthansa ήταν η μόνη που δεν ανταποκρίθηκε άμεσα.

Η αιχμή Δημογλίδου

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας νωρίτερα στην ΕΡΤ, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη μη έγκαιρη ενημέρωση της αστυνομίας από την αεροπορική εταιρεία με την οποία η ανήλικη ταξίδεψε στη Γερμανία. Όπως τόνισε, οι πληροφορίες θα μπορούσαν να είχαν γνωστοποιηθεί «από τις πρώτες ώρες».

Η ΕΛΑΣ είχε ήδη στείλει από το πρώτο 24ωρο σχετική αλληλογραφία σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν πτήσεις προς τη Γερμανία, ωστόσο η συγκεκριμένη εταιρεία, από την οποία εκδόθηκε το εισιτήριο της 16χρονης, δεν ανταποκρίθηκε.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε εισαγγελική παραγγελία, η αστυνομία είχε τη συναίνεση των γονέων να ζητήσει στοιχεία από τις αεροπορικές εταιρείες. Η Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι η άφιξη της ανήλικης στη Γερμανία πλέον έχει επιβεβαιωθεί.

Σημείωσε επίσης ότι η καθυστέρηση στην ενημέρωση της εταιρείας δεν εμπόδισε τις έρευνες, οι οποίες από την πρώτη στιγμή εστιάζονταν σε μαρτυρίες για την παρουσία της σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.