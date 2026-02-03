Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας. Ο πατέρας της 16χρονης ήταν αυτός που αποκάλυψε στις Αρχές ότι έχει φύγει για τη Γερμανία και συγκεκριμένα για Φρανκφούρτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star, βλέποντας ότι οι έρευνες ήταν στο «σημείο μηδέν», κάλεσε ο ίδιος τη Lufthansa και επειδή έχει πρώτου βαθμού συγγένεια του απάντησαν, κάτι που όμως δεν έκαναν στην Αστυνομία! Στη συνέχεια ο πατέρας της Λόρα ενημέρωσε την Ασφάλεια και την Τρίτη το απόγευμα κλήθηκε μαζί με τη σύζυγό του για κατάθεση.

Το πρόσωπο κλειδί

«Στη Φρανκφούρτη δεν έχουμε πάει ποτέ και δεν έχουμε κανέναν. Στο Αμβούργο όμως είναι οι άνθρωποί μας. Έχουμε και φίλους αλλά και ο ετεροθαλής αδερφός της εκεί μένει. Οι φίλοι μας είναι ενήμεροι αν δουν τη Λόρα ή αν μάθουν κάτι να μας ειδοποιήσουν» φέρεται να είπαν οι γονείς στην ΕΛ.ΑΣ

Οι γερμανικές αρχές έχουν λάβει κατάθεση και από τον αδερφό της 16χρονης, που όπως φαίνεται δεν μένει ούτε σε εκείνον.

Υπάρχει όμως ένα ακόμα πρόσωπο – κλειδί, η γυναίκα που εμπιστευόταν η Λόρα όσο κανέναν και είναι εκείνη που την είχε ως δεύτερη μάνα. Είναι η γυναίκα που είχε κάνει την καταγγελία στις γερμανικές αρχές για τον πατέρα της Λόρας με αποτέλεσμα η 16χρονη να καταλήξει για λίγες μέρες σε δομή.

Σύμφωνα με το Star η Ελληνική Αστυνομία περιμένει αυτή τη στιγμή την επίσημη επιβεβαίωση ότι το παιδί είναι στη Γερμανία καθώς και τη λίστα επιβατών, που είναι αμφίβολο όμως αν θα τη λάβει.

Τέλος, οι αστυνομικοί πήραν απάντηση στο έγγραφο που έστειλαν στους Γερμανούς συναδέλφους τους για το αν το παιδί έχει αποβιβαστεί, αλλά όμως τους είπαν πως δεν μπορούν να το επιβεβαιώσουν.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Η Λόρα μέσα σε 12 ώρες διένυσε 2.300 χιλιόμετρα, αποφεύγοντας κάμερες και ακολουθώντας επιλεκτικές διαδρομές. Από το Ρίο βρέθηκε, για άγνωστο λόγο, στου Ζωγράφου και στη συνέχεια στην Ομόνοια, περιοχή με μικρά, σχεδόν «αόρατα» ταξιδιωτικά γραφεία.

Σύμφωνα με ειδικούς, ακόμη και αν οι Αρχές γνωρίζουν πού βρίσκεται, δεν είναι βέβαιο ότι θα ενημερωθούν οι γονείς της ή η Ελληνική Αστυνομία, εφόσον εξετάζεται το ενδεχόμενο ενδοοικογενειακής βίας.

Καθοριστική θεωρείται η κατάθεση οδηγού ταξί, καθώς οι αρχές έχουν χαρτογραφήσει τη διαδρομή προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και επιχειρούν να εντοπίσουν τα ηλεκτρονικά ίχνη της Λόρα, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που φέρεται να είχε στα ρωσικά.

Η ανήλικη είχε μαζί της δύο κινητά τηλέφωνα: με το ένα έστελνε μόνο email, χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένη υπηρεσία ελβετικής εταιρείας, ενώ με το δεύτερο πραγματοποιούσε μόνο τηλεφωνικές κλήσεις.

Οι γερμανικές αρχές έχουν ενημερώσει επισήμως ότι κανένας από τους σχετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς δεν έχει ενεργοποιηθεί μέχρι στιγμής.