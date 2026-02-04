Σε εξέλιξη είναι Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διεξάγεται από ανώτατα στελέχη του Λιμενικού σχετικά με τις συνθήκες του πολύνεκρου δυστυχήματος ανοικτά της Χίου όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν. Πρωταρχικό μέλημα του Λιμενικού είναι η αποκάλυψη όλων των λεπτομερειών της σύγκρουσης των δύο σκαφών.

Σύμφωνα με τις έως τώρα καταθέσεις των μελών τού πληρώματος του σκάφους του Λιμενικού, ο χειριστής του δουλεμπορικού σκάφος έπεσε στην πλάγια δεξιά πλευρά της σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανετράπη και βυθίστηκε.

Τα στελέχη του Λιμενικού δεν θα λάβουν κατάθεση όμως μόνο από το πλήρωμα του σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής, αλλά και από τους διασωθέντες μετανάστες.

Το δουλεμπορικό βυθίστηκε σε απόσταση μόλις 1,5 χιλιόμετρο ανοικτά των ακτών της Χίου και οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων αγνοουμένων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες , στο σκάφος -μήκους 8 μέτρων- πιθανόν να επέβαιναν πάνω από 40 άτομα.

Το Πολεμικό Ναυτικό εξέδωσε Navtex, με την οποία χαρακτηρίζει ως ελληνική το σύνολο της θαλάσσιας περιοχής όπου διεξάγονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ενώ όλα τα παραπλέοντα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού τέθηκαν σε κατάσταση επιφυλακής.

Οι ελληνικές αρχές προχώρησαν επίσης στην έκδοση NOTAM για την έναρξη της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, όπως προβλέπεται από τις διεθνείς διαδικασίες.

Σε πλήρη εφαρμογή το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης

Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε, με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης .

Με βάση το πρωτόκολλο, που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης με τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως Βασιλικής Γιαβή, ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μεταβαίνουν στη Χίο προκειμένου να συντονιστεί το έργο της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο υπό τον γενικό διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Νίκο Καρακούκη, ενώ έχει υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.

Η Κομισιόν παρακολουθεί τις εξελίξεις

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάρκους Λαμέρτ, δήλωσε ότι οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά, με την Κομισιόν να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «κάθε απώλεια ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα αποτελεί τραγωδία που βαραίνει τα κυκλώματα των διακινητών. Πολλοί άνθρωποι ρισκάρουν τη ζωή τους και τη χάνουν και αυτό ακριβώς επιδιώκουμε να αποτρέψουμε, γεγονός που καθιστά τη συνεργασία με τις χώρες-εταίρους απολύτως κρίσιμη».

Μαρτυρία για τις πρώτες στιγμές μετά την τραγωδία

Απαντήσεις για το πολύνεκρο ναυάγιο, ζητούν κάτοικοι του νησιού που παρακολουθούν από το ξημέρωμα τις συγκλονιστικές εξελίξεις.

Όπως περιγράφει ο Αλέξανδρος Παναγιωτάκης, κάτοικος της Χίου – δημοσιογράφος, που βρέθηκε στο λιμάνι εκείνη την ώρα, οι εικόνες ήταν από την πρώτη στιγμή δραματικές.

«Χθες το βράδυ, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, γύρω στις 9:30, μάθαμε ότι είχε συμβεί ένα ναυάγιο ανοιχτά της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Μυρσινίδι και το γειτονικό νησί των Οινουσσών. Παρατήσαμε ό,τι κάναμε και πήγαμε μπροστά στο Λιμεναρχείο, στο λιμάνι της Χίου, όπου το μόνο που μπορούσαμε να δούμε ήταν τα ασθενοφόρα που περίμεναν ή είχαν ήδη παραλάβει κάποιους τραυματίες και νεκρούς» αναφέρει στο Orange Press Agency.

Όπως τονίζει, όσο περνούσε η ώρα, ο απολογισμός των θυμάτων αυξανόταν. «Στην πορεία μάθαμε ότι αυξανόταν συνεχώς ο αριθμός των νεκρών. Στην αρχή ξέραμε για τέσσερις, μετά για δώδεκα, μετά για δεκατέσσερις και ο θλιβερός απολογισμός έκλεισε στους δεκαπέντε, με μια γυναίκα που υπέκυψε τελικά στα τραύματά της» προσθέτει.

Ο ίδιος περιγράφει την εικόνα στο λιμάνι και στη θαλάσσια περιοχή των ερευνών: «Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να κοιτάμε την ήρεμη θάλασσα προς την περιοχή των Οινουσσών, όπου το ελικόπτερο και κάποια σκάφη προφανώς συνέχιζαν την επιχείρηση έρευνας. Ήταν μια ήρεμη θάλασσα, με πολύ φως — είμαστε δύο μέρες μετά την πανσέληνο».

«Θλιβερό περιστατικό, δυστυχώς δεν μας ξενίζει»

Αναφερόμενος στη μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο, σημείωσε ότι «γύρω στα μεσάνυχτα είδαμε τα τελευταία ασθενοφόρα να επιστρέφουν στο νοσοκομείο, όπου γινόταν μια πραγματική μάχη. Ανάμεσα στα άλλα είχαμε και δύο εγκύους γυναίκες, των οποίων τα έμβρυα… είχε σταματήσει η καρδιακή τους λειτουργία».

Σε ό,τι αφορά τις επίσημες ανακοινώσεις, ο Αλέξανδρος Παναγιωτάκης εξέφρασε επιφυλάξεις. «Το περιστατικό είναι θλιβερό. Δυστυχώς δεν μας ξενίζει. Μας κάνει εντύπωση που το Λιμενικό δεν κάνει καμία αναφορά στις ανακοινώσεις του, ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη, για πυροβολισμούς, όπως αναπαράχθηκε από πάρα πολλά μέσα, αλλά αυτό δεν προκύπτει από πουθενά» υπογραμμίζει και προσθέτει:

«Το Λιμενικό έδωσε πλάνα από το σκάφος του που έχει κάποιες γρατζουνιές, κάποια χτυπήματα — ένα υπερσύγχρονο σκάφος με μεγάλους κινητήρες — και γι’ αυτό λέμε ότι δεν στέκει καθόλου το αφήγημα ότι το σκάφος των προσφύγων δεν υπάκουσε στα σήματα του Λιμενικού και επιχείρησε να εμβολίσει το σκάφος του Λιμενικού. Αυτά είναι πράγματα που ακούμε συνέχεια, σταθερά, μονότονα από το Λιμενικό».

«Χρειάζονται απαντήσεις και ανεξάρτητη έρευνα»

Ο ίδιος τονίζει την ανάγκη για διαφάνεια και λογοδοσία:

«Χρειάζονται απαντήσεις. Το Λιμενικό πρέπει να απαντήσει πώς έγινε το περιστατικό και να δώσει στη δημοσιότητα οποιοδήποτε στοιχείο έχει. Πρέπει να δούμε πώς ήταν αυτή η βάρκα των προσφύγων. Πρέπει να γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες. Δεν είναι δυνατόν δεκαπέντε άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους μέσα στο Αιγαίο».

Ο Αλέξανδρος Παναγιωτάκης, μεταξύ άλλων, ζητά σεβασμό στους νεκρούς, να διευθετηθεί η ταφή ή ο επαναπατρισμός τους, ανθρώπινη μεταχείριση των επιζώντων και «να μην αποδοθούν αυτόματα οι συνήθεις κατηγορίες περί διακίνησης σε κάποιον από τους επιβαίνοντες του σκάφους».