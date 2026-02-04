Δεκαπέντε νεκροί και 26 τραυματίες, ανάμεσά τους δύο στελέχη του Λιμενικού, είναι ο μέχρι στιγμής ο τραγικός απολογισμός της σύγκρουσης ενός πλοιαρίου που μετέφερε μετανάστες, με σκάφος του Λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της παραλίας Μυρσινιδίου, στη Χίο, το βράδυ της Τρίτης 3/2.

Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται από τις Αρχές με πέντε περιπολικά σκάφη και ελικόπτερο.

Το Πολεμικό Ναυτικό εξέδωσε Navtex, με την οποία καθορίζει ως ελληνική το σύνολο της θαλάσσιας περιοχής όπου διεξάγονται οι έρευνες και οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Στην επιχείρηση συμμετέχει αυτή την ώρα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, εξοπλισμένο με θερμικές κάμερες, που πραγματοποιεί εκτενή έρευνα στην περιοχή για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκεται και δεύτερο ελικόπτερο.

Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, κατά τις έρευνες το βράδυ της Τρίτης εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν 14 σοροί (11 άνδρες και 3 γυναίκες), οι οποίες μεταφέρθηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου για νεκροψία – νεκροτομή.

Τραυματισμένοι περισυλλέχθηκαν συνολικά 25 αλλοδαποί (7 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι), αφγανικής καταγωγής σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, πλην ενός που δήλωσε Μαροκινός. Όλοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου μία γυναίκα κατέληξε, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 15.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν επίσης δύο μέλη πληρώματος πλωτού του Λιμενικού. Ο άνδρας έλαβε εξιτήριο, ενώ η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη με ελαφρά διάσειση.

Μέχρι τα ξημερώματα πραγματοποιήθηκαν πέντε χειρουργεία σε σοβαρά περιστατικά, με τέσσερα άτομα να νοσηλεύονται στη ΜΕΘ και δέκα παιδιά στην παιδιατρική κλινική. Δύο γυναίκες που τραυματίστηκαν ήταν έγκυες, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι τα έμβρυα δεν τα κατάφεραν, παρά τις άμεσες ιατρικές επεμβάσεις.

Εντός της ημέρας αναμένεται κάποιοι τραυματίες να πάρουν εξιτήριο, ενώ 2–3 άτομα πιθανότατα θα διακομιστούν σε νοσοκομεία της Αθήνας.

Καταφτάνουν ιατροδικαστές από άλλες περιοχές

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Χίου, Χρήστος Τσιαχρής, σε δηλώσεις του στο politischios.gr, επεσήμανε πως η αντίδραση του προσωπικού ήταν άμεση. «Είχε γεμίσει το τμήμα επειγόντων από γιατρούς και νοσηλευτές πριν καν προλάβω να δώσω εντολή κινητοποίησης», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Διοικητής σημείωσε επίσης πως το έργο των γιατρών υποστηρίχθηκε από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, ενώ χάρη στη συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης, υπήρξε παρουσία διερμηνέα για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τους τραυματίες.

Σε ερώτηση για τις νεκροψίες – νεκροτομές, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να συνδράμει με ιατροδικαστές από άλλες περιοχές, ώστε η ταυτοποίηση να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα.

Συγκλονίζουν οι γιατροί του νησιού

Στιγμές πρωτοφανούς έντασης, συγκίνησης αλλά και αγωνίας έζησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Σκυλίτσειου Νοσοκομείου Χίου, το βράδυ της 3ης Φεβρουαρίου.

Ο Νίκος Παπαγιάννης, πρόεδρος των Νοσοκομειακών Ιατρών, έκανε λόγο για μια τραγική βραδιά που ανέδειξε για πολλοστή φορά την αυταπάρνηση του προσωπικού: «Οι νοσοκομειακοί γιατροί της Χίου, που συχνά λοιδορούνται, ήταν όλοι εδώ. Είτε εφημέρευαν είτε όχι. Και παραμένουν εδώ, προσπαθώντας να διαχειριστούν μια πολύ σοβαρή κατάσταση», υπογράμμισε.

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να ασκήσει δριμεία κριτική στο Υπουργείο και τις διοικήσεις: «Ζητάμε γιατρούς, να κρατηθούν οι επικουρικοί, να μονιμοποιηθούν. Οι απαντήσεις που λαμβάνουμε είναι αστείες μπροστά σε όσα ζήσαμε χθες».

Ο Βασίλης Βασιλειάδης, Διευθυντής της Ορθοπεδικής Κλινικής, στάθηκε στη συγκινητική συμμετοχή όλων των ειδικοτήτων, ακόμα και διοικητικών υπαλλήλων:

«Οι απογευματινές και βραδινές βάρδιες είναι πάντα υποστελεχωμένες. Κι όμως, ήρθαν όλοι. Νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, γιατροί. Χωρίς να τους καλέσει κανείς».

Ο Κήρυκας Ζαννίκος, παιδίατρος, μετέφερε την πιο ανθρώπινη εικόνα του δράματος: «Υπήρχαν πολλά παιδιά. Ευτυχώς, τα περισσότερα όχι σε κρίσιμη κατάσταση. Κάποια όμως είχαν τραυματιστεί σοβαρά».

Μάλιστα, περιέγραψε και το τεράστιο πρόβλημα εύρεσης συγγενών για τα ασυνόδευτα παιδιά: «Προσπαθούσαμε να εντοπίσουμε τους γονείς. Σε κάποια παιδιά οι μητέρες νοσηλεύονται στην Εντατική».

«Ήρθαν όλοι. Η Χειρουργική Κλινική, η Εντατική, οι Αναισθησιολόγοι, ακόμα και όσοι δεν είχαν βάρδια. Τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια», σημείωσε, ευχαριστώντας και τον Ιατρικό Σύλλογο, καθώς και τον Δήμαρχο Χίου, που βρέθηκε στο πλευρό τους.

«Το καλό είναι πως υπάρχουν ακόμη Άνθρωποι με Α κεφαλαίο στο νοσοκομείο. Το κακό είναι πως το σύστημα του 2026 βασίζεται στο φιλότιμο» τόνισε ο Δημήτρης Κυρλαγκίτσης, ιατρός του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

«Οι διακινητές δεν υπολογίζουν τις ανθρώπινες ζωές, μόνο το χρήμα»

Πρόκειται για «μια δραματική ιστορία, ένα δραματικό βράδυ για τη Χίο και όλο το Αιγαίο, όλοι είμαστε πολύ λυπημένοι για πολλούς και διάφορους λόγους», τόνισε ο δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής στo ΕΡΤnews.

«Δυστυχώς αυτή είναι η πολιτική των διακινητών. Δεν υπολογίζουν ούτε τις ανθρώπινες ζωές, παρά μόνο το χρήμα. Έτσι είναι οι δουλέμποροι, έτσι ήταν πάντα», πρόσθεσε ο δήμαρχος. «Το θέμα είναι ότι από ότι φαίνεται η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη από την απέναντι πλευρά. Διότι βλέπουμε ότι ευέλικτα, πολύ μοντέρνα, φουσκωτά με τεράστιες μηχανές που εννοείται ότι έχουν πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ότι τα σκάφη του Λιμενικού, προσπαθούν να βγουν συνεχώς στις ακτές.»

«Η κινητοποίηση ήταν άριστη από πλευράς του νοσοκομείου. Έβαλε μέσα τους πάντες, γιατρούς, νοσηλευτές, βοηθητικό προσωπικό που δεν εφημέρευε και ευτυχώς όλα πήγαν πολύ καλά σε αυτόν τον τομέα. Έγιναν τα χειρουργεία που έπρεπε. Έγιναν όλες οι επείγουσες διαγνωστικές εξετάσεις σε όλους», επεσήμανε ο δήμαρχος Χίου.

Συλληπητήρια από Τασούλα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε την θλίψη του για την απώλεια τόσων ανθρώπων χθες στο ναυάγιο στη Χίο και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, επισημαίνοντας ότι η στήριξη της ελληνικής Πολιτείας θα είναι αμέριστη.

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε: «Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια τόσων ανθρώπων χθες το βράδυ στο ναυάγιο στη Χίο. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματισμένους και διασωθέντες. Η στήριξη της ελληνικής Πολιτείας θα είναι αμέριστη».