Σαράντα άτομα σε 8 μέτρα σκάφος είχαν στοιβάξει οι διακινητές στο περιστατικό που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου, ανοιχτά της Χίου, με αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ατόμων (έντεκα άνδρες και τέσσερις γυναίκες). Είκοσι πέντε άτομα διασώθηκαν (7 άνδρες, 6 γυναίκες και 12 παιδιά) και 15 επιβιβάστηκαν στα Ψαρά σύμφωνα με τον εν αποστρατεία ναύαρχο του Λιμενικού και διεθνή πραγματογνώμονα Νίκο Σπανό.
«Μιλάμε για μεγάλες ταχύτητες δύο μικρών σκαφών. Πιθανόν υπήρχε κι άλλο σκάφος. Υπάρχουν διακινητές, μπορεί να είναι 2-3, αν δεν είναι και στους νεκρούς. Είναι αδίσταχτοι» είπε στο MEGA ο κ. Σπανός.
«Η ταχύτητα των σκαφών εξαρτάται από το βάρος και την εξωλέμβια μηχανή, που ήταν μεγάλη. Καθώς μπήκαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα εντοπίστηκαν από το σκάφος του Λιμενικού, που ήταν λίγο μεγαλύτερο, περίπου 10 μέτρα […] Είναι εγκληματίες και μάλιστα πληρωμένοι εγκληματίες».
Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Χίου Χρήστο Τσιαχρή οι 25 τραυματίες είναι από το Αφγανιστάν. «Οι γυναίκες σώθηκαν, αλλά τα μωράκια όχι και μάλιστα στιγμιαία έγινε επέμβαση διπλή» είπε για τις εγκύους. «Υπάρχουν τραυματίες (5) που έχουν χειρουργηθεί, δεν μπορώ να πω αν κινδυνεύει κάποιος άμεσα γιατί η κατάσταση αλλάζει» ανέφερε.
Η ανακοίνωση του Λιμενικού
«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας.
Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα).
Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου».