Σαράντα άτομα σε 8 μέτρα σκάφος είχαν στοιβάξει οι διακινητές στο περιστατικό που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου, ανοιχτά της Χίου, με αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ατόμων (έντεκα άνδρες και τέσσερις γυναίκες). Είκοσι πέντε άτομα διασώθηκαν (7 άνδρες, 6 γυναίκες και 12 παιδιά) και 15 επιβιβάστηκαν στα Ψαρά σύμφωνα με τον εν αποστρατεία ναύαρχο του Λιμενικού και διεθνή πραγματογνώμονα Νίκο Σπανό.

«Μιλάμε για μεγάλες ταχύτητες δύο μικρών σκαφών. Πιθανόν υπήρχε κι άλλο σκάφος. Υπάρχουν διακινητές, μπορεί να είναι 2-3, αν δεν είναι και στους νεκρούς. Είναι αδίσταχτοι» είπε στο MEGA ο κ. Σπανός.

«Η ταχύτητα των σκαφών εξαρτάται από το βάρος και την εξωλέμβια μηχανή, που ήταν μεγάλη. Καθώς μπήκαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα εντοπίστηκαν από το σκάφος του Λιμενικού, που ήταν λίγο μεγαλύτερο, περίπου 10 μέτρα […] Είναι εγκληματίες και μάλιστα πληρωμένοι εγκληματίες».

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Χίου Χρήστο Τσιαχρή οι 25 τραυματίες είναι από το Αφγανιστάν. «Οι γυναίκες σώθηκαν, αλλά τα μωράκια όχι και μάλιστα στιγμιαία έγινε επέμβαση διπλή» είπε για τις εγκύους. «Υπάρχουν τραυματίες (5) που έχουν χειρουργηθεί, δεν μπορώ να πω αν κινδυνεύει κάποιος άμεσα γιατί η κατάσταση αλλάζει» ανέφερε.