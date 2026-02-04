«Εχθρούς της χώρας» χαρακτηρίζει τους λαθρέμπορους ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, σε δήλωσή του μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στη Χίο, όπου η σύγκρουση σκάφους που μετέφερε παράτυπους μετανάστες με πλωτό του Λιμενικού Σώματος, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου, έχει αφήσει πίσω της 15 νεκρούς.

«Είναι ανείπωτη η θλίψη μας για την απώλεια 15 ανθρώπινων ζωών στη Χίο. Η σκέψη μας είναι με τους τραυματίες μετανάστες και στελέχη του Λιμενικού Σώματος», αναφέρει ο κ. Κικίλιας.

Οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι διακινητές, είναι εχθροί της χώρας, συνεχίζει τονίζοντας πως θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές – και αυτών των δύστυχων ανθρώπων και των Στελεχών του Λιμενικού Σώματος – που με αυταπάρνηση επιτελούν το πατριωτικό τους καθήκον, που είναι να φυλάνε τα θαλάσσια σύνορα και να σώζουν ανθρώπινες ζωές.

«Μηδενική ανοχή»

«Η Πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτά τα κυκλώματα», διαβεβαιώνει.

«Θέλω, προφανώς, να πω ότι η έρευνα για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό. Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη διάσωση στη θάλασσα, αλλά και τους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διασώστες, ΕΚΑΒ, γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου», καταλήγει.