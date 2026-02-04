Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της παραλίας Μυρσινιδίου, στο Βροντάδο της ανατολικής Χίος, μετά το πολύνεκρο ναυτικό δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (03/02).

Πλοιάριο που μετέφερε μετανάστες και πρόσφυγες συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, με αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη, ανάμεσά τους και παιδιά.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, 24 τραυματίες νοσηλεύονται στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, εκ των οποίων τουλάχιστον δέκα είναι ανήλικοι. Δύο γυναίκες που τραυματίστηκαν ήταν έγκυες, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι τα έμβρυα δεν τα κατάφεραν, παρά τις άμεσες ιατρικές επεμβάσεις.

Επιχείρηση έρευνας από θάλασσα και αέρα

Το Πολεμικό Ναυτικό εξέδωσε Navtex, οριοθετώντας ως ελληνική ολόκληρη την περιοχή όπου διεξάγεται η επιχείρηση. Στις έρευνες συμμετέχουν πλωτά μέσα του Λιμενικού, ιδιωτικό σκάφος με δύτες, καθώς και ελικόπτερα της Πολεμική Αεροπορία με θερμικές κάμερες, που «σαρώνουν» την περιοχή για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Παράλληλα, παραπλέοντα σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού έχουν τεθεί σε επιφυλακή, έτοιμα να συνδράμουν εφόσον ζητηθεί από το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης.

«Σαράντα άτομα σε σκάφος 8 μέτρων»

Σοκαριστικές λεπτομέρειες για τις συνθήκες του δυστυχήματος έδωσε ο εν αποστρατεία ναύαρχος του Λιμενικού και διεθνής πραγματογνώμονας Νίκος Σπανός. Όπως ανέφερε, διακινητές είχαν στοιβάξει περίπου 40 άτομα σε σκάφος μήκους μόλις οκτώ μέτρων. Από αυτούς, 25 διασώθηκαν (7 άνδρες, 6 γυναίκες και 12 παιδιά), ενώ άλλοι 15 έχασαν τη ζωή τους – 11 άνδρες και 4 γυναίκες.

«Μιλάμε για μεγάλες ταχύτητες δύο μικρών σκαφών. Οι διακινητές είναι αδίστακτοι, πληρωμένοι εγκληματίες», δήλωσε χαρακτηριστικά στο MEGA, επισημαίνοντας ότι η σύγκρουση σημειώθηκε ενώ τα σκάφη κινούνταν με υψηλή ταχύτητα.

Η επίσημη εκδοχή του Λιμενικού

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το ταχύπλοο εντοπίστηκε να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου. Ο χειριστής του δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του περιπολικού σκάφους, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση στην πλάγια δεξιά πλευρά του σκάφους του Λιμενικού.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ταχύπλοο ανετράπη και βυθίστηκε, με όλους τους επιβαίνοντες να πέφτουν στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ξεκίνησε άμεσα μεγάλη επιχείρηση, με τέσσερα περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ιδιωτικό σκάφος με δύτες και δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας. Συνολικά, 25 άτομα περισυλλέχθηκαν τραυματισμένα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου μία γυναίκα υπέκυψε αργότερα στα τραύματά της.

Αντιδράσεις και πολιτικές τοποθετήσεις

Από την Βουλή ο υπουργός Μενάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ανέφερε ότι ενημερώθηκε από το Λιμενικό Σώμα και τον αρμόδιο υπουργό για το περιστατικό. «Δυστυχώς χθες υπήρξε ένα τραγικό συμβάν. Σκάφος που εντοπίστηκε από το Λιμενικό επιχείρησε αποτροπή, χτύπησε το σκάφος του Λιμενικού και προκλήθηκε δυστύχημα, από το οποίο υπάρχουν νεκροί και τραυματίες», δήλωσε.

Ο κ. Πλεύρης εξέφρασε τη λύπη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών, ενώ παράλληλα συνεχάρη «τις γυναίκες και τους άνδρες του Λιμενικού Σώματος που έσωσαν ανθρώπους από τη θάλασσα και για το γεγονός ότι φυλάνε τα σύνορα».

Για «πάρα πολύ λυπηρό γεγονός» έκανε λόγο από την πλευρά της η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, τονίζοντας ότι διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος. Παράλληλα εξέφρασε την εκτίμηση ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό που οφείλεται αποκλειστικά στη δράση των διακινητών και δεν θα επηρεάσει τις σχέσεις με την Τουρκία.

Ο διοικητής του νοσοκομείου Χίου, Χρήστος Τσιαχρής, ανέφερε ότι οι τραυματίες προέρχονται από το Αφγανιστάν και ότι αρκετοί φέρουν σοβαρά τραύματα, μεταξύ αυτών και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. «Υπάρχουν πέντε τραυματίες που έχουν ήδη χειρουργηθεί. Η κατάσταση παραμένει ρευστή», σημείωσε.

Τι αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ

Την ίδια ώρα, η τραγωδία στη Χίο κάνει τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ. Πρακτορεία όπως το Reuters και το AFP, καθώς και μέσα όπως το BBC, η Le Monde και ο Guardian, μεταδίδουν εκτενή ρεπορτάζ, συνδέοντας το περιστατικό με τη γενικότερη σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Reuters επισημαίνει ότι οι αφίξεις μεταναστών έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ η Ελλάδα έχει ενισχύσει τους συνοριακούς ελέγχους με φράχτες και θαλάσσιες περιπολίες. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η χώρα βρίσκεται υπό έρευνα για τον τρόπο διαχείρισης μεταναστευτικών ροών, με αναφορές και στο πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου το 2023. Οι ελληνικές αρχές, από την πλευρά τους, αρνούνται κάθε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή παράνομες επαναπροωθήσεις.

Το AFP σημειώνει ότι «τα θανατηφόρα ατυχήματα είναι συχνό φαινόμενο» στις μεταναστευτικές διαδρομές της Μεσογείου, ενώ η Le Monde υπενθυμίζει ότι μόνο το 2025 περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι έχουν καταγραφεί ως νεκροί ή αγνοούμενοι σε μεταναστευτικές διαδρομές στη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.