Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Τρίτης στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε αστικό λεωφορείο που κινούνταν στη Σίνδο, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 06:00, ενώ το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο αστικής γραμμής του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Την στιγμή της φωτιάς το όχημα βρισκόταν εν κινήσει και μέσα σε αυτό επέβαιναν τρεις επιβάτες, καθώς και ο οδηγός.

Άμεσα το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν έγκαιρα και με ασφάλεια.

Ο οδηγός επιχείρησε αρχικά να περιορίσει τη φωτιά χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα, μέχρι την άφιξη της Πυροσβεστικής.