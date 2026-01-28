Tροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, περίπου στις 8:15, μέσα στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκη λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής, το οποίο εκτελούσε καθημερινό δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών από τα γύρω χωριά προς το Γυμνάσιο Παλαιοχωρίου, καθώς και ένα βανάκι.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ο 44χρονος οδηγός του βαν, μία 23χρονη και ένας 63χρονος. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Κανένας από τους μαθητές που επέβαιναν στο λεωφορείο δεν τραυματίστηκε. Οι μαθητές κατέβηκαν με ασφάλεια από το όχημα και μετέβησαν πεζή στο σχολείο τους, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση αναφέρει το halkidikinews.gr.

Λόγω του τροχαίου η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε προσωρινά, μέχρι να απομακρυνθούν τα οχήματα και να αποκατασταθεί η οδική ασφάλεια.