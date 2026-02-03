Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην έξοδο Κ20, κοντά στο ΔΙΠΑΕ, όταν – σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες – η φωτιά ξεκίνησε από το πίσω μέρος του οχήματος σύμφωνα με το emakedonia.gr. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες, καθώς οι τρεις επιβάτες κατέβηκαν εγκαίρως, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό φωτιάς σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ μέσα σε λίγες ημέρες. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.