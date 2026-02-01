Ο Φεβρουάριος έρχεται γεμάτος νέες σειρές, πολυαναμενόμενες «επαναφορές» και σπέσιαλ σόου. Ρομαντικές δραμεντί εποχής, φουτουριστικές περιπέτειες στις πλατφόρμες streaming των Netflix και Disney+ μέχρι και κλασικές αγαπημένες σειρές που επανέρχονται όπως τα «Scrubs» και «Muppets», ο μήνας έχει λίγο απ’ όλα.

Μπρίτζερτον (Bridgerton) Σεζόν 4, Μέρος 2

NETFLIX 26 Φεβρουαρίου

Ρομαντική σειρά εποχής και εναλλακτικής ματιάς στην ιστορία που τυγχάνει να είναι και μία από τις πιο δημοφιλείς πρωτότυπες σειρές του Netflix παγκοσμίως, το Bridgerton διαδραματίζεται στην εποχή της Αντιβασιλείας της Βρετανίας όταν ο πρίγκιπας Γεώργιος κυβέρνησε ως αντιβασιλέας λόγω της ψυχικής ασθένειας του πατέρα του, Γεωργίου Γ΄. Στο επίκεντρο είναι η οικογένεια Μπρίτζερτον και οι περιπέτειες των τέκνων της, με την 4η σεζόν, που κάνει πρεμιέρα σε δύο δόσεις στην πλατφόρμα να επικεντρώνεται στον Μπένεντικτ (Λουκ Τόμσον), ο οποίος κινείται στην υψηλή κοινωνία της Βρετανίας και προσπαθεί να κερδίσει την καρδιά μιας μυστηριώδους Λαίδης (Γέριν Χα).

Νυχτερινός πράκτορας (The Night Agent) Σεζόν 3

NETFLIX 19 Φεβρουαρίου

Ο μυστικός πράκτορας Πίτερ Σάδερλαντ (Γκάμπριελ Μπάσο) έχει αναλάβει να εντοπίσει έναν πράκτορα του Υπουργείου Οικονομικών που κατηγορείται για τη δολοφονία του προϊσταμένου του. Πρέπει να τον εμποδίσει να διαφύγει με ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες, κάτι που τον βάζει στο στόχαστρο ορισμένων επικίνδυνων ατόμων. Η δράση εκτυλίσσεται αυτή τη φορά στη Νέα Υόρκη και τη Κωνσταντινούπολη.

«Ο δικηγόρος με τη Λίνκολν» («The Lincoln Lawyer») Σεζόν 4

NETFLIX 5 Φεβρουαρίου

Ο Μίκι Χάλερ (Μανουέλ Γκαρσία-Ρούλφο), κορυφαίος συνήγορος στο Λος Άντζελες, γνωστός για το ότι εργάζεται από το Lincoln Navigator του με σοφέρ, πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό του αν θέλει να αποφύγει τη φυλακή καθώς η 3η σεζόν της σειράς (από τον πάλαι ποτέ δικηγόρου και νυν δημιουργού της τηλεόρασης Ντέιβιντ Ε. Κέλι), έληξε με έναν νεκρό στο πορτ μπαγκάζ του.

Γιατί πρέπει να το δείτε: Αν σας αρέσουν τα δικηγορικά δράματα, θα σας είναι δύσκολο να βρείτε κάτι καλύτερο από το «The Lincoln Lawyer». Δημιουργήθηκε από τον Κέλι, ο οποίος χρησιμοποίησε την εμπειρία του στο δικηγορικό επάγγελμα για να εμπλουτίσει τις ιστορίες της σειράς.

«Το μουσείο της αθωώτητας» («Museum of innocence»)

NETFLIX 13 Φεβρουαρίου

Το παγκόσμιο μπεστ σέλερ του νομπελίστα συγγραφέα Ορχάν Παμούκ, ένα εμβληματικό έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας που αφηγείται έναν μεγάλο έρωτα, είναι πλέον σειρά μίας σεζόν στο Netflix. Αποτελούμενη από 9 επεισόδια, η ιστορία ξεδιπλώνεται στην Κωνσταντινούπολη της δεκαετίας του ’70 όπου ο απαγορευμένος έρωτας του πλούσιου Κεμάλ για τη Φισούν, πωλήτρια και μακρινή συγγενή του, μετατρέπεται σε εμμονή που διατρέχει όλη του τη ζωή. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Ζεϊνέπ Γκουνάι, ενώ το σενάριο ο Ερτάν Κουρτουλάν.

Το «Μουσείο της Αθωότητας», πραγματικός χώρος στην Κωνσταντινούπολη με τη σφραγίδα του ίδιου του Παμούκ ως «συμπλήρωμα» του βιβλίου, αποτελεί σήμερα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.

«Paradise» Σεζόν 2

Disney+ 23 Φεβρουαρίου

Τρία χρόνια μετά από ένα γεγονός μαζικής καταστροφής, οι επιζώντες ζουν υπό τη σκεπή ενός τεράστιου τεχνητού θόλου στα βουνά του Κολοράντο. Το ξεκίνημα του «Paradise» ήταν δυναμικό με τη δολοφονία του προέδρου και οδηγείται σε όλο και πιο σκοτεινά και απρόβλεπτα μονοπάτια.

Στον νέο κύκλο, ο Ξαβιέ αναζητά την σύζυγό του Τέρι στον έξω κόσμο και μαθαίνει πώς οι άνθρωποι κατάφεραν να επιβιώσουν τα τρία χρόνια μετά «Την Ημέρα». Την ίδια στιγμή, πίσω στο Paradise, ο κοινωνικός ιστός αποδυναμώνεται, καθώς το καταφύγιο προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες των γεγονότων του πρώτου κύκλου, ενώ αποκαλύπτονται νέα μυστικά για την προέλευση της πόλης.

Ο νέος κύκλος της υποψήφιας για Emmy®, δραματικής σειράς του Νταν Φόγκελμαν, με πρωταγωνιστές τους Στέρλινγκ Κ. Μπράουν και Σεϊλίν Γούντλεϊ, έρχεται τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου αποκλειστικά στο Disney+. Tα τρία πρώτα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα την ημέρα της πρεμιέρας, ενώ νέα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα κάθε Δευτέρα.

«Scrubs» Σεζόν 10

Disney+, Hulu 25 Φεβρουαρίου

Έχουν περάσει πάνω από 15 χρόνια από το φινάλε της αγαπημένης κωμικής σειράς και το Scrubs επιστρέφει για ένα encore. Ο κόσμος της ιατρικής έχει αλλάξει δραστικά από τότε και οι κολλητοί φίλοι J.D. και Turk βρίσκονται σε πολύ διαφορετικά σημεία της ζωής τους ωστόσο παραμένουν στο νοσοκομείο Sacred Heart. Καθώς η ένατη σεζόν υπήρξε ένα αποτυχημένο reboot (ο ίδιος ο δημιουργός της Ντόναλντ Φεζόν έχει αναφερθεί σε αυτήν ως ένα «εναλλακτικό σύμπαν»), οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές για τη συνέχεια της σειράς και μάλιστα με 15 χρόνια καθυστέρηση. Το Scrubs πρωτοκυκλοφόρησε στο NBC το 2001, αφηγούμενο την πορεία του John “J.D.” Dorian από ιδεαλιστή πρωτοετή ιατρό σε έμπειρο γιατρό στο Sacred Heart. Στον πυρήνα της συνέχειας του είναι η νέα γενιά μαθητευόμενων γιατρών, η αντοχή των φιλικών σχέσεων και η εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης.

«The Muppet Show»

Disney+ 4 Φεβρουαρίου

Η Disney έχει εδώ και καιρό τα δικαιώματα του φραντσάιζ των Muppets του Τζιμ Χένσον, αλλά δεν έχει καταφέρει να αναβιώσει την τρελή, αναρχική μαγεία που τα έκανε τόσο αγαπητά στα παιδιά των baby boomers και της Generation X. Το 2026 τα Muppets επιστρέφουν στη φόρμα του αυθεντικού variety show, με πρώτη καλεσμένη τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

Την εκτελεστική παραγωγή υπογράφει ο Σεθ Ρόγκεν (The Studio) και αν το πρώτο αυτό σόου πετύχει, ίσως ανοίξει ο δρόμος για μια ολόκληρη σειρά.

«Neighbors»

HBO Max, Φεβρουάριος

Ελάχιστες πληροφορίες είναι γνωστές μέχρι στιγμής για τη νέα σειρά Neighbors, σε παραγωγή του Τζος Σάφντι, όμως και μόνο η συμμετοχή του σκηνοθέτη του Marty Supreme με τον συνεργάτη του σεναριογράφο Ρόναλντ Μπρονστάιν είναι άκρως ενδιαφέρουσα. Το HBO την περιγράφει ως μια εξερεύνηση «παράλογων, εξωφρενικών και πραγματικών συγκρούσεων μεταξύ γειτόνων, με πρωταγωνιστές larger-than-life χαρακτήρες από όλη την Αμερική». Αυτό και υπομονή μέχρι την πρεμιέρα.