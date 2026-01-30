Ο Ντάρεν Αρονόφσκι, σκηνοθέτης της «Φάλαινας», του «Mother» και του «Requiem for a Dream» μεταξύ άλλων, χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να μας «ταξιδέψει» 250 χρόνια πίσω στον χρόνο, στην Αμερικανική Επανάσταση.

Για να μετριάσει κάπως τις – δικαιολογημένες – αντιδράσεις, επιστράτευσε πραγματικούς ηθοποιούς ώστε να δώσουν φωνή στην καταγραφή κομβικών γεγονότων της ίδρυσης των ΗΠΑ.

Η Primordial Soup, το στούντιο τεχνητής νοημοσύνης που ίδρυσε πέρσι ο Αρονόφσκι, ανακοίνωσε το «On This Day… 1776», μια animated σειρά που φέρνει στη ζωή στιγμές από το έτος ίδρυσης της Αμερικής.

Ο Πόλεμος της Ανεξαρτησίας μέσω AI

Το στούντιο έχει παραχωρήσει την άδεια της σειράς στο Time Studios, το οποίο θα διανείμει τα επεισόδια μέσω του επίσημου καναλιού του στο YouTube καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026. Τα δύο πρώτα επεισόδια έκαναν πρεμιέρα την Πέμπτη ( 29/01).

Η σειρά συνδυάζει «παραδοσιακά εργαλεία κινηματογράφησης και αναδυόμενες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης», συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών από το τμήμα τεχνητής νοημοσύνης DeepMind της Google, για να αφηγηθεί ιστορίες από τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας. Οι χαρακτήρες της σειράς δανείζονται τις φωνές τους από ηθοποιούς-μέλη του συνδικάτου SAG-AFTRA, σύμφωνα με την Primordial Soup.

Το πρώτο επεισόδιο, «1 Ιανουαρίου: Η Σημαία», δραματοποιεί τη στιγμή που υψώθηκε η σημαία της Μεγάλης Ένωσης (Grand Union Flag ή Cambridge Flag) στον Λόφο Πρόσπεκτ, 250 χρόνια ακριβώς μετά το γεγονός.

Το δεύτερο επεισόδιο «10 Ιανουαρίου: Κοινή Λογική», ακολουθεί την άφιξη του Τόμας Πέιν από την Αγγλία, όπου ο Βενιαμίν Φραγκλίνος τον ενθαρρύνει να γράψει όσα οι άλλοι διστάζουν να πουν, οδηγώντας στο διάσημο φυλλάδιο «Κοινή Λογική» που προκάλεσε αναταράξεις και πέρα από τον Ατλαντικό.

«Αυτό το πρότζεκτ είναι μια ματιά στο πώς μπορεί να μοιάζει η προσεκτική, δημιουργική, καθοδηγούμενη από καλλιτέχνες χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Όχι αντικαθιστώντας την τέχνη, αλλά επεκτείνοντας το εφικτό και επιτρέποντας στους αφηγητές να φτάσουν σε μέρη όπου απλώς δεν θα μπορούσαν πριν», δήλωσε ο Μπεν Μπιτόντι, πρόεδρος των Time Studios.

Η σειρά, που αφήνει πολλά ηθικά ζητήματα ανοιχτά από τη στιγμή που ο Αρονόφσκι κανονικοποιεί τη χρήση AI στη βιομηχανία του θεάματος, κυκλοφορεί από την Primordial Soup με τη στήριξη της Salesforce. Ο συνιδρυτής της Salesforce, Μαρκ Μπένιοφ, μαζί με τη σύζυγό του Λιν Μπένιοφ, είναι ιδιοκτήτες του περιοδικού Time.

Τα επεισόδια, διάρκειας λίγων λεπτών, θα κυκλοφορούν εβδομαδιαία στο κανάλι YouTube του Time, με κάθε «δόση» να συμπίπτει χρονικά με την επέτειο του ιστορικού γεγονότος που απεικονίζει.