5 το πρωί: Δημοσκοπική ανατροπή – Θρήνος για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ – Νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο
Νέα δημοσκόπηση αποτυπώνει αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό καταγράφοντας άνοδο για την Πλεύση Ελευθερίας, ενώ εμφανίζει σταθερά πρώτη και με διψήφια διαφορά τη ΝΔ.
1
Ανατροπή στη δεύτερη θέση δείχνει νέα δημοσκόπηση
- Καρυστιανού η αντίπαλος της ΝΔ: Αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό δείχνει η νέα δημοσκόπηση της MRB για το Open, με την Πλεύση Ελευθερίας να σκαρφαλώνει στη δεύτερη θέση, ενώ ΠαΣοΚ και Ελληνική Λύση εμφανίζουν το ίδιο ποσοστό. Παράλληλα, πάνω από το 30% θεωρεί ότι το κόμμα Καρυστιανού μπορεί να σταθεί ως «κύριος αντίπαλος» απέναντι στη ΝΔ και να την κερδίσει στις εκλογές.
- Κάθετη η διαφωνία για τις αμβλώσεις: Για τις θέσεις της Μαρίας Καρυστιανού αναφορικά με το να τεθεί το θέμα των αμβλώσεων σε δημόσια διαβούλευση, το 69,3% των ερωτηθέντων διαφωνούν, ενώ 19,6% συμφωνούν. Μάλιστα, σε ποσοστό 79,9%, οι ερωτηθέντες τάσσονται υπέρ της διατήρησης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου των αμβλώσεων, ενώ το 11,2 ζητούν να απαγορευτούν εντελώς.
- Δεύτερη η Πλεύση: Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ είναι στο 22,3%, δεύτερη η Πλεύση Ελευθερίας 10,1%, ακολουθούν ΠαΣοΚ με 9,7%, Ελληνική Λύση με 9,7%, ΚΚΕ 6%, ΣΥΡΙΖΑ 3,5%, Φωνή Λογικής 2,6%, Νίκη 2,2%, ΜέΡΑ25 2%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,6%, Νέα Αριστερά 1%, Άλλο Κόμμα 5,7%, ενώ το Σύνολο της Αδιευκρίνιστης Ψήφου είναι στο 23,6%. Η ΝΔ στην αναγωγή επί του συνόλου η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 29,2%, ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 13,2% και στην τρίτη θέση πέφτει το ΠαΣοΚ με 12,7%. Αναφορικά με το ενδεχόμενο οι πολίτες να ψηφίσουν ένα κόμμα Τσίπρα, το 20,4% απαντούν σίγουρα, ενώ 74,7% απαντούν αρνητικά.
2
Ράγισαν καρδιές στην Τούμπα για τους επτά οπαδούς
- Ρίγη συγκίνησης: Υπό τις ιαχές του «Αδέρφια, ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» και πυρσούς – με οργανωμένο τρόπο- κατά μήκος της οδού Κλεάνθους, στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, είπαν το βράδυ της Πέμπτης το τελευταίο «αντίο» στους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα, την Τρίτη (27/1), στη Ρουμανία, εκατοντάδες δεκάδες υποστηρικτές του «Δικεφάλου». Οι σοροί των θυμάτων έφτασαν στο ύψος του γηπέδου της Τούμπας γύρω στις 19:30, έχοντας διασχίσει την πόλη από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» -όπου προσγειώθηκαν λίγο μετά τις έξι το απόγευμα- συνοδεία μηχανοκίνητης πομπής από οπαδούς του ΠΑΟΚ.
- Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών; Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης δύο από τους τραυματίες του πολύνεκρου τροχαίου. Τραύμα στο κεφάλι φέρει ο 20χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική. Ελαφρύτερα τραυματισμένος είναι ο 28χρονος ο οποίος νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στη Χειρουργική κλινική.
- Στη Ρουμανία ο τρίτος τραυματίας: Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με το σκάφος Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ από την Τιμοσοάρα της Ρουμανίας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Ο τρίτος τραυματίας υποβλήθηκε σε εγχείριση στο νοσοκομείο της Τιμοσοάρα και η αεροδιακομιδή του θα πραγματοποιηθεί μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.
3
Χωρίς νίκη ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
- Δεν τα κατάφεραν: Στη σκιά της ανείπωτης της τραγωδίας με την απώλεια επτά οπαδών του Δικεφάλου, ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε τη Λιόν και γνώρισε την ήττα με 4-2 στην τελευταία αγωνιστική του League Phase του Europa League. Στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε κόντρα στη Ρόμα, όμως οι Ιταλοί ισοφάρισαν και έφυγαν από το ΟΑΚΑ με το βαθμό (1-1).
- Μαθαίνουν αντιπάλους: Σήμερα το μεσημέρι θα μάθουν τους αντιπάλους τους στην επόμενη φάση τόσο ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκοι συμμετέχουν στην κλήρωση του Champions League (13.00, MEGA News) και θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Αταλάντα και Λεβερκούζεν. Μια ώρα αργότερα θα γίνει η κλήρωση του Europa League. O ΠΑΟΚ απέναντί του θα βρει είτε τον Ερυθρό Αστέρα είτε τη Θέλτα, ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει είτε με τη Νότιγχαμ είτε με την Βικτόρια Πλζεν.
- Σαρωτικός Ολυμπιακός: Στη EuroLeague οι ερυθρόλευκοι πραγματοποίησαν μεγάλη εμφάνιση και συνέτριψαν 87-75 την Μπαρτσελόνα. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Βεζένκοφ, ενώ εξαιρετικοί ήταν και οι Ντόρσεϊ και Τζόουνς. Απόψε στις 21.45 ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Κέντρικ Ναν δοκιμάζεται στην έδρα της Βιλερμπάν.
4
Αιτίες, ευθύνες και η οδύνη των συγγενών για την τραγωδία στη Βιολάντα
- Αίτια της έκρηξης και διαρροή προπανίου: Το υπόγειο του εργοστασίου «Βιολάντα» είχε οπές στο σκυρόδεμα που δεν έκλεισαν ποτέ, μετατρέποντας τον χώρο σε «θάλαμο αερίων» προπανίου. Επιπλέον, η πρόσφατη ασφαλτόστρωση προκάλεσε ζημιές στους σωλήνες, ενώ διαπιστώθηκε ότι η διαρροή υπήρχε επί μήνες χωρίς να εντοπιστεί από αισθητήρες, οδηγώντας στη φονική έκρηξη.
- Ευθύνες και παραλείψεις: Οι έλεγχοι ασφαλείας ήταν ανεπαρκείς. Οι εργαζόμενοι είχαν προειδοποιήσει για την οσμή προπανίου, αλλά οι ειδοποιήσεις αγνοήθηκαν. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και οι υπηρεσίες αδειοδότησης είχε ζητήσει τεχνική ανασυγκρότηση, ενώ η άδεια λειτουργίας εγκρίθηκε με προθεσμία δύο ετών, χωρίς ουσιαστική επίβλεψη.
- Θρήνος και αντιδράσεις συγγενών: Οι οικογένειες των θυμάτων εκφράζουν πόνο και οργή για την απώλεια αγαπημένων προσώπων. Παιδιά και σύζυγοι των θυμάτων μιλούν για άδικο θάνατο και ζητούν δικαίωση, επισημαίνοντας την παραμέληση των υπευθύνων και την αποτυχία προστασίας των εργαζομένων. Την ίδια στιγμή, ο γιος της μιας από τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους, χαρακτήρισε «τριτοκοσμικό» το μέρος που εργαζόταν η μητέρα του και εξέφρασε την ανάγκη για δικαίωση, μέσω της τιμωρίας των υπεύθυνων.
5
Έρχεται νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο
- Ισχυρά φαινόμενα την Πέμπτη: Έντονες βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν χθες, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να καταγράφονται σε Ήπειρο, Θράκη και Στερεά Ελλάδα, ενώ θυελλώδεις νότιοι άνεμοι έπνευσαν σε θάλασσες και ηπειρωτικά, με ριπές που έφτασαν έως και τα 128 χλμ/ώρα.
- Ο καιρός σήμερα: Βροχές αναμένονται σε περιοχές της δυτικής ηπειρωτικής Ελλάδας, τα Επτάνησα, την Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τις βόρειες Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στη Θεσσαλία, την ανατολική και κεντρική Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και τις Σποράδες θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, ενώ οι θερμοκρασίες δεν θα παρουσιάσουν αξιόλογη μεταβολή.
- Νέα επιδείνωση το Σαββατοκύριακο: Το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές στα δυτικά, οι οποίες από αργά το βράδυ θα ενταθούν, ενώ την Κυριακή προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και κατά διαστήματα σε ημιορεινά της βόρειας Ελλάδας, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 9-10 μποφόρ.
