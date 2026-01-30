Τις πιθανές αντιπάλους τους στην επόμενη φάση του Europa League έμαθαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο Δικέφαλος τερμάτισε στην 17η θέση και οι πράσινοι τρεις θέσεις πιο πίσω.

Αντίπαλος του ΠΑΟΚ θα είναι είτε ο Ερυθρός Αστέρας είτε η Θέλτα και θα τον μάθει στην κλήρωση της Παρασκευής. Ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 19 Φεβρουαρίου και δεύτερος στις 26 Φεβρουαρίου. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Τούμπα και η ρεβάνς εκτός έδρας.

Οι «πράσινοι» θα παίξουν στα πλέι οφ του Europa League και αντίπαλος θα είναι είτε η Νότιγχαμ είτε η Βικτόρια Πλζεν. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει το πρώτο του ματς εντός έδρας και τη ρεβάνς εκτός.

Η κλήρωση της νοκ άουτ φάσης είναι προγραμματισμένη για τις 14:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το COSMOTE SPORT1.