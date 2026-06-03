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Οι πρώτες μετρήσεις μετά την ανακοίνωση των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού, όσο κι αν είναι νωρίς για συμπεράσματα, δείχνουν μια εικόνα αλλαγής του πολιτικού σκηνικού. Είναι βέβαιο ότι στον δρόμο προς τις κάλπες, ο σημερινός πολιτικός χάρτης θα αποτελέσει παρελθόν. Ο νέος πολιτικός χάρτης θα διαμορφωθεί από το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών και στη συνέχεια, με όρους που θα καθοριστούν από τη σειρά κατάταξης, στις δεύτερες εκλογές, που όλοι προεξοφλούν.

Η ΝΔ δε φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα από τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Στις δημοσκοπήσεις της Pulse, της Opinion Poll και της ALCO, κινείται σταθερά στη ζώνη του ποσοστού των ευρωεκλογών, μεταξύ 28-30%. Βρίσκεται, όμως, σε απόσταση 6,5 – 8 μονάδες, από το 36,5% που μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να της δώσει αυτοδυναμία. Ο κατακερματισμός των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, που ενισχύθηκε από την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, δυναμώνει το δίλημμα της για «σταθερότητα», κριτήριο με το οποίο θα αποφασίσει την ψήφο της, η μεγάλη πλειοψηφία του εκλογικού σώματος, αλλά δεν αρκεί. Θα πρέπει να υπερνικήσει αρκετά εμπόδια (κόπωση του εκλογικού σώματος, σκάνδαλα, κλπ) και να μη βρει μπροστά της άλλα. Δηλαδή το κόμμα Σαμαρά. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει μάλλον να εγκαταλείψει τα σενάρια αυτοδυναμίας, με ό,τι αυτό σημαίνει και για την ηγεσία της.

Ο μεγάλος κερδισμένος αυτής της σειράς των μετρήσεων είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Με το καλημέρα, πήρε τη δεύτερη θέση από το ΠαΣοΚ, διέλυσε τη Νέα Αριστερά και σειρά έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα όσα λέγονται για αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς τις εκλογές, δεν αντέχουν σε καμιά λογική. Είναι βέβαιο ότι στις εκλογές θα εξαϋλωθεί. Ο Φάμελλος προσπαθεί να βρει μια κάποια συνεννόηση με τον Τσίπρα, προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να διαλυθεί ησύχως, απορροφούμενος στο νέο κόμμα, αλλά ο πρώην πρωθυπουργός δε βιάζεται. Έχει καταφέρει, προς το παρόν, να πετύχει στον στόχο του. Ανακάτεψε την τράπουλα, δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι ικανός να αλλάξει τον πολιτικό χάρτη και μένει να κάνει το επόμενο βήμα. Να περιορίσει και άλλο τα ποσοστά του ΠαΣοΚ.

Στη Χαριλάου Τρικούπη, έχουν αντιληφθεί τον κίνδυνο. Αν ο κ. Τσίπρας αφήσει πίσω του το ΠαΣοΚ και μάλιστα με διαφορά, στις πρώτες εκλογές, τότε μπορεί άνετα να προσπαθήσει να πετύχει αυτό που δεν πέτυχε στην πρώτη του εφόρμηση προς την εξουσία. Να το βάλει σε μεγάλες, υπαρξιακές, περιπέτειες. Σε κάθε περίπτωση, ο εκλογικός στόχος του ΠαΣοΚ, (νίκη με μια ψήφο διαφορά) φαίνεται πια να αφορά τον ΕΛ.Α.Σ του κ. Τσίπρα. Η συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου του ΠαΣοΚ, την Παρασκευή, είναι εκ των πραγμάτων κρίσιμη. Αν η συζήτηση περιστραφεί γύρω από τις ευκαιρίες που χάθηκαν, τα λάθη της ηγεσίας και τις συμπεριφορές κορυφαίων στελεχών, που πυροδοτούσαν εσωστρέφεια, τότε η μάχη θα αφορά την τρίτη θέση με την κ. Καρυστιανού. Η δεύτερη θα έχει πετάξει.

Η Μαρία Καρυστιανού κάνει επίσης ένα αξιοπρόσεχτο ξεκίνημα. Εμφανίζεται να διεκδικεί μια θέση πάνω από κόμματα, τα οποία πλαγιοκοπεί. Η «Ελληνική Λύση» του Κυριάκου Βελόπουλου, η «Φωνή Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου και η «Νίκη» του Δημήτρη Νατσιού βλέπουν να χάνουν ποσοστά προς όφελος της κ. Καρυστιανού. Σε πολύ δύσκολη θέση βρίσκεται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πιεζόμενη διπλά από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, εμφανίζεται να χάνει σημαντικό μέρος της δύναμης της. Η πτώση των ποσοστών της στις μετρήσεις, φτάνει ακόμα και τις 7 μονάδες.

Βεβαίως, έχουμε να κάνουμε με το πρώτο κύμα μετρήσεων. Ασφαλή εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, θα έχουμε κατά το φθινόπωρο, οπότε θα ξεκινήσει και η αντίστροφη μέτρηση για τις εθνικές εκλογές. Μένει μέχρι τότε, να δούμε με ποιες κινήσεις οι πρωταγωνιστές του πολιτικού παιχνιδιού θα επιχειρήσουν να προβάλλουν τα πλεονεκτήματα τους και τα μειονεκτήματα των αντιπάλων τους. Και σε ποιο βαθμό θα μπορέσουν να πείσουν τους αναποφάσιστους, που κυμαίνονται μεταξύ 12 και 16%.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές δε θα πλήξουμε. Θα υπάρξουν εκπλήξεις και οι εκπλήξεις δεν είναι πάντοτε ευχάριστες.