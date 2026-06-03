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Νέα δεδομένα που προκαλούν οργή και θλίψη αποκαλύπτονται γύρω από το ιστορικό της 39χρονης που έπεσε νεκρή μέσα στο διαμέρισμα της οικογένειας, στην Καλαμάτα από το χέρι του συζύγου της. Όπως προκύπτει, η άτυχη γυναίκα ζούσε σε ένα καθεστώς τρόμου και παθολογικής ζήλιας, έχοντας μάλιστα προειδοποιήσει το περιβάλλον της για τον κίνδυνο που διέτρεχε.

Σήμερα το απόγευμα (19:00) συγγενείς και φίλοι θα της πουν το τελευταίο αντίο, ενώ την ίδια ώρα, τα δύο ανήλικα παιδιά της βρίσκονται στο νοσοκομείο και ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος ετοιμάζει την υπερασπιστική του γραμμή.

«Αν χαθώ, φταίει ο σύζυγός μου» – Οι προειδοποιήσεις στη σχολή χορού

Η 39χρονη μητέρα είχε εκμυστηρευτεί τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε σε φίλους της από τη σχολή χορού όπου φοιτούσε. Τους είχε μιλήσει ανοιχτά για περιστατικά ξυλοδαρμού και για την παθολογική ζήλια του 41χρονου, φτάνοντας στο σημείο να τους προειδοποιήσει: αν κάποια μέρα δεν εμφανιζόταν στο μάθημα, αυτό θα οφειλόταν στη δύσκολη κατάσταση που βίωνε στο σπίτι.

Όταν τον Νοέμβριο του 2025, το θύμα εξαφανίστηκε και δεν απαντούσε στα τηλέφωνα, οι συμμαθητές της θορυβήθηκαν και ειδοποίησαν την Αστυνομία. Οι Αρχές επισκέφθηκαν το σπίτι, όμως η 39χρονη, φοβισμένη, αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες. Η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι τότε δεν είχε γίνει επίσημη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο το περιστατικό είχε καταγραφεί. Μάλιστα, οι δύο φίλοι της που είχαν ειδοποιήσει τότε τις Αρχές, κλήθηκαν εκ νέου και κατέθεταν για ώρες στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας.

Το «Panic Button» που δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ

Πριν από περίπου έναν χρόνο, η 39χρονη είχε αναζητήσει βοήθεια και στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Καλαμάτας. Αν και η δομή τηρεί αυστηρό απόρρητο, πληροφορίες αναφέρουν ότι στη γυναίκα είχε προταθεί η εγκατάσταση της εφαρμογής Panic Button στο κινητό της τηλέφωνο. Ωστόσο, η ίδια φέρεται να μην αποδέχθηκε τη συγκεκριμένη δυνατότητα προστασίας, με αποτέλεσμα η διαδικασία να μην προχωρήσει.

Παράλληλα, εξετάζεται ακόμη μία σοκαριστική μαρτυρία: λίγες ημέρες πριν από το έγκλημα, περίοικοι κάλεσαν την Αστυνομία, ακούγοντας ουρλιαχτά γυναίκας, όμως οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, δεν κατάφεραν να εντοπίσουν από ποιο διαμέρισμα προέρχονταν οι κραυγές.

Στο πάτωμα δέχθηκε τις περισσότερες μαχαιριές

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αποτυπώνουν τη βαναυσότητα της επίθεσης. Η 39χρονη δέχθηκε συνολικά 45 χτυπήματα από μαχαίρι, φέροντας πολλαπλά τραύματα στον θώρακα, την πλάτη, τον λαιμό και το σαγόνι.

Η άτυχη γυναίκα έφερε πολυάριθμα αμυντικά τραύματα στα χέρια, αποδεικνύοντας ότι πάλεψε σκληρά για τη ζωή της. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, οι περισσότερες μαχαιριές καταφέρθηκαν ενώ το θύμα ήταν ήδη πεσμένο στο πάτωμα, όπου κι εντοπίστηκε τελικά σε εμβρυϊκή στάση.

«Ανθρώπινο κουρέλι» ο δράστης – Ισχυρίζεται ότι αμυνόταν

Ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνος αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη (04/06) ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της ενδοοικογενειακής βίας και της παράνομης οπλοφορίας.

Ο συνήγορος υπεράσπισής του περιέγραψε τον πελάτη του ως «ένα ανθρώπινο κουρέλι», που βρίσκεται σε δεινή ψυχολογική κατάσταση, ενώ προανήγγειλε ότι η υπερασπιστική γραμμή θα βασιστεί στον ισχυρισμό ότι ο 41χρονος βρισκόταν σε θέση άμυνας το μοιραίο βράδυ της 1ης Ιουνίου. Ο δικηγόρος ζήτησε επίσης να αποφευχθούν τα «λαϊκά δικαστήρια», μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στο νοσοκομείο τα παιδιά – Ζητά την επιμέλεια η θεία τους

Την ώρα που η τοπική κοινωνία της Καλαμάτας ετοιμάζεται για το τελευταίο αντίο στην 39χρονη, η προσοχή στρέφεται στα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών.

Τα κοριτσάκια νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου δέχονται τη στήριξη ειδικών ψυχολόγων και παιδοψυχιάτρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδελφή της δολοφονημένης μητέρας τους έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεση να αναλάβει τη φροντίδα και την πλήρη επιμέλειά τους, με τις νομικές διαδικασίες να κινούνται άμεσα.