Με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ, οι «ασπρόμαυροι» προσπάθησαν να πάρουν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο με το ματς να είναι πάντως γενικά ισορροπημένο στα πρώτα λεπτά. Ο Δικέφαλος προσπάθησε να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή κυρίως με τους Τάισον και Κωνσταντέλια, με τους Γάλλους να κλείνουν σωστά όλους τους χώρους.

Η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στους γηπεδούχους, καθώς στο 16ο λεπτό ο Μορέιρα έκανε το δεξί σουτ εκτός περιοχής και η μπάλα πέρασε ένα μέτρο από το δεξί δοκάρι. Στο 20ο λεπτό ωστόσο, οι «ασπρόμαυροι» βρήκαν τον δρόμο για τα δίχτυα με τον Ζίβκοβιτς να κάνει τη σέντρα και τον Γιακουμάκη να ανοίγει το σκορ.

Συγκινητικές ήταν οι στιγμές που ακολούθησαν, με τον Έλληνα φορ να μη πανηγυρίζει και να σηκώνει τα χέρια του ψηλά, ενώ λίγο αργότερα οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου σήκωσαν μία φανέλα για τα «αετόπουλα» που έχασαν τη ζωή τους.

Οι παίκτες της Λιόν άρχισαν να παίρνουν μέτρα στο γήπεδο, απείλησαν στο 33’ με τον Τσιφτσή να κάνει εντυπωσιακή απόκρουση σε σουτ του Ρέμι Ιμπέρ, ενώ ο ίδιος ένα λεπτό αργότερα πάτησε περιοχή και με άψογο πλασέ έφερε στα ίσια το ματς. Τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα για τον ΠΑΟΚ λίγα λεπτά αργότερα, καθώς ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αντίκρισε την δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Ντε Καρβάλιο και άφησε την ομάδα του με παίκτη λιγότερο. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο μέρος, με τους γηπεδούχους ωστόσο να είναι αυτοί που μπήκαν μπροστά στο σκορ κάνοντας την ανατροπή.

Σε ένα γκολ… καρμπόν του πρώτου, ο 18χρονος Μερά πλάσαρε ιδανικά για το 2-1. Ο Δικέφαλος ωστόσο βρήκε και πάλι την απάντηση που έψαχνε. Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε ένα κόρνερ από τα αριστερά, με τον Μεϊτέ πιο ψηλά από όλους να παίρνει την κεφαλιά και να στέλνει στα δίχτυα τη μπάλα για το 2-2. Στο 83ο λεπτό ο Καραμπέκ έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι μετά από εκτέλεση πέναλτι, με τον ίδιο πέντε λεπτά αργότερα να βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα με κοντινό πλασέ, κάνοντας το 3-2. Ο Ροντρίγκεζ στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων βγήκε από τα δεξιά, πάτησε περιοχή και πλάσαρε για το 4-2 που ήταν και το τελικό σκορ.

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έχουν παράπονα για φάουλ στο ξεκίνημα των φάσεων των δυο πρώτων γκολ της Λιόν.

Λιόν (Πάουλο Φονσέκα): Ντεσκάμπ, Καραμπέτς, Μορέιρα (87’ Ροντρίγκες), Νιακατέ, Κλάιφερτ (69’ Άμπνερ), Μάτα, Μόρτον (46’ Τεσμαν), Ντε Καρβάλιο (87’ Χαμντανί), Μερά (69’ Γκονσάλβες), Ιμπέρ, Μέιτλαντ-Νάιλς

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ, Οζντόεφ (90’ Καμαρά), Τάισον (84’ Ντεσπόντοφ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης (86’ Μύθου).