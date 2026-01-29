Με ειδικές πτήσεις επιστρέφουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη οι τραυματίες και οι σοροί των θυμάτων του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε επτά νεαρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ και βύθισε στο πένθος ολόκληρη τη φίλαθλη οικογένεια της ομάδας.

Με προορισμό το αεροδρόμιο «Μακεδονία» πετά από τη Ρουμανία το ειδικό αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, στο οποίο επιβαίνουν οι δύο από τους τρεις τραυματίες της σύγκρουσης. Οι δύο τραυματίες αναχώρησαν από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν και η πτήση τους προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τη μία το μεσημέρι.

Τι θα ακολουθήσει

Μετά την άφιξή τους, αναμένεται να μεταφερθούν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για ιατρικές εξετάσεις και νοσηλεία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο είναι πολυτραυματίας, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση.

Ο τρίτος τραυματίας παραμένει νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Όπως αναφέρουν οι θεράποντες ιατροί, η επέμβαση εξελίχθηκε ομαλά, ωστόσο θα χρειαστεί να παραμείνει για λίγες ακόμη ημέρες στη Ρουμανία, μέχρι να καταστεί δυνατή η ασφαλής μετακίνησή του.

Το απόγευμα η μεταφορά των σορών

Αργά το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ο επαναπατρισμός των σορών των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ, με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας. Το αεροσκάφος C-130 θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου μέλη και φίλοι των συνδέσμων του ΠΑΟΚ θα συγκεντρωθούν για να αποτίσουν φόρο τιμής στους νεκρούς. Όπως έχει ανακοινωθεί, θα ακολουθήσει συνοδεία των σορών έως το γήπεδο της Τούμπας για τον τελευταίο αποχαιρετισμό.

Στο πλευρό των τραυματιών βρέθηκε και η πρέσβειρα της Ελλάδας στη Ρουμανία, Ευαγγελία Γραμματίκα, η οποία ευχαρίστησε τις ρουμανικές αρχές για τη συνδρομή τους. «Είμαι ευγνώμων για τις προσπάθειες της Ρουμανίας για τον επαναπατρισμό των τραυματιών στην Ελλάδα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «τα δύο παιδιά είναι σε κατάσταση που επιτρέπει τη μεταφορά τους. Ο ένας είναι πολυτραυματίας, ενώ ο δεύτερος που μεταφέρεται σήμερα βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση».

Θα χρειαστεί χρόνος για τον τρίτο τραυματία

Αναφερόμενη στον τρίτο τραυματία, τόνισε ότι η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε «πήγε πολύ καλά», επισημαίνοντας πως θα χρειαστεί λίγος χρόνος αποκατάστασης πριν επιστρέψει στην Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, ο πόνος παραμένει αβάσταχτος στις περιοχές απ’ όπου κατάγονταν τα θύματα. Ευκαρπία, Κατερίνη και Αλεξάνδρεια έχουν βυθιστεί στο πένθος για τον χαμό του Χρήστου, του Βάχου, του Βασίλη, του Θανάση, του Δημήτρη, του Κώστα και του Γιώργου, με φίλους, συγγενείς και συνδέσμους φιλάθλων να αποχαιρετούν τους νεκρούς με σιωπή, κεριά και λουλούδια.

Τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν το δυστύχημα

Στο μεταξύ, φως στα αίτια του πολύνεκρου δυστυχήματος επιχειρούν να ρίξουν οι αρχές, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησαν ο δικηγόρος της εταιρείας ενοικίασης του οχήματος, Αντώνης Ξυλουργίδης, καθώς και ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων, Κωνσταντίνος Χασιώτης. Όπως τόνισαν, τα ασφαλή συμπεράσματα αναμένεται να εξαχθούν από τους Ρουμάνους πραγματογνώμονες που έχουν αναλάβει την υπόθεση.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν, από το υλικό κάμερας που εξετάζεται προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια της προσπέρασης, δεν υπήρχε πυκνή ομίχλη στο σημείο, αλλά μόνο συννεφιά, ενώ η ορατότητα ήταν επαρκής. Όπως σημείωσε ο κ. Χασιώτης, το βαν φέρεται να εκτέλεσε επιτυχημένη προσπέραση, ωστόσο τη στιγμή που βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα εμφανίστηκε το βυτιοφόρο.

«Με βάση τα δεδομένα που βλέπουμε στο βίντεο, ο οδηγός του βαν είχε χρόνο να επιστρέψει στη λωρίδα του και να επιβραδύνει πίσω από τα προπορευόμενα οχήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι την τελική εικόνα θα δώσουν τα πορίσματα των ρουμανικών αρχών.