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Τεταμένο παραμένει το κλίμα από τα ξημερώματα της Τετάρτης στο λιμάνι του Πειραιά. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και εκατοντάδες διαδηλωτές εμπλέκονται σε ένα ιδιότυπο «κρυφτό» γύρω από τις πύλες Ε11 και Ε12, με αφορμή την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris».

Αντιπολεμικές συλλογικότητες, η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος, η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ και εργατικά σωματεία πραγματοποιούν μαζική κινητοποίηση, επιχειρώντας να αποτρέψουν την ελεύθερη μετακίνηση των iσραηλινών τουριστών, ανάμεσα στους οποίους καταγγέλλεται ότι βρίσκονται και στελέχη του ισραηλινού στρατού (IDF) που πραγματοποιούν διακοπές.

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«Φρούριο» το λιμάνι – Φραγμοί της ΕΛ.ΑΣ. και φυγάδευση με πούλμαν

Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 6:30 το πρωί, με τους διαδηλωτές να συγκεντρώνονται στα σημεία όπου αναμενόταν να δέσει το πλοίο. Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση, με την ΕΛ.ΑΣ. να παρατάσσει ισχυρές δυνάμεις και να στήνει φραγμούς για να διασφαλίσει την ομαλή αποβίβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μεταφορά των επιβατών πραγματοποιείται εσπευσμένα, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, κατά ομάδες, με τουριστικά λεωφορεία.

Εκνευρισμός και ρίψη αντικειμένων μετά από προκλητική χειρονομία

Η κατάσταση «ηλεκτρίστηκε» επικίνδυνα όταν ένα από τα τουριστικά λεωφορεία που μετέφερε τους ισραηλινούς τουρίστες, πέρασε δίπλα από το μπλόκο των συγκεντρωμένων. Σύμφωνα με μαρτυρίες, επιβάτης του λεωφορείου προέβη σε προκλητικές χειρονομίες προς το πλήθος.

Το γεγονός αυτό πυροδότησε την άμεση αντίδραση των διαδηλωτών, οι οποίοι πέταξαν πλαστικά μπουκάλια και άλλα αντικείμενα προς το όχημα. Η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν ακαριαία, προκειμένου να αποφευχθεί η γενίκευση των επεισοδίων και να συνεχιστεί η ροή των οχημάτων.

Κυκλοφοριακό χάος και νέος γύρος έντασης στην Αγίου Κωνσταντίνου

Τα επεισόδια μεταφέρθηκαν γρήγορα και εκτός των πυλών του λιμανιού. Στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου διεκόπη η κυκλοφορία στο ρεύμα προς την είσοδο της περιοχής, με αποτέλεσμα τα λεωφορεία με τους τουρίστες να κινούνται αναγκαστικά στο αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση το κέντρο του Πειραιά.

Εκεί, ομάδες διαδηλωτών επιχείρησαν εκ νέου να φράξουν τον δρόμο στα οχήματα, φωνάζοντας αντιπολεμικά συνθήματα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί νέα ένταση και ρίψη αντικειμένων.

Λιμενεργάτες: «Η σιωπή είναι συνενοχή στη γενοκτονία»

Σε σκληρή ανακοίνωσή της, η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ εξηγεί τους λόγους της δυναμικής κινητοποίησης, κάνοντας λόγο για «γενοκτονία και εθνοκάθαρση» στη Γάζα από το Ισραήλ. Οι εργαζόμενοι στο λιμάνι χαρακτηρίζουν «πρόκληση» την παρουσία του συγκεκριμένου πλοίου στα ελληνικά λιμάνια, ενώ καταγγέλλουν και τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά «πειρατείας» σε βάρος του στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, που επιχειρεί να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη χειμαζόμενη παλαιστινιακή Λωρίδα.

Παράλληλα, οι διοργανωτές στρέφουν τα βέλη τους κατά της ελληνικής κυβέρνησης, κατηγορώντας την για ενεργή εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή. «Οι λαοί σε όλο τον κόσμο απαιτούν άμεση κατάπαυση του πυρός. Εμείς δε μένουμε σιωπηλοί και διαδηλώνουμε για να υπάρξει ειρήνη με δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη», καταλήγει η ανακοίνωση, καλώντας την Αθήνα να διακόψει κάθε συνεργασία με το Τελ Αβίβ.