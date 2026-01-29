Ο Ολυμπιακός θριάμβευσε με σκορ 2-1 επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ και προκρίθηκε στα νοκ-άουτ play offs του UEFA Champions League.

Οι Πειραιώτες τερμάτισαν στη 18η θέση της βαθμολογίας, έτσι θα αντιμετωπίσουν μια εκ των ομάδων που τερμάτισαν στην 15η και 16η θέση. Έτσι οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν μια εκ των Αταλάντα και Λεβερκούζεν.

Μάλιστα, ο Ολυμπιακός γνωρίζει και τους πιθανούς αντιπάλους για τη συνέχεια. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εάν πάρει το εισιτήριο για τη φάση των 16, τότε θα αντιμετωπίσει μια εκ των Άρσεναλ και Μπάγερν.

Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή (30/1) στη Νιόν. Τα ματς θα γίνουν 17-18/2 και 24-25/2, με το πρώτο στο Φάληρο και το δεύτερο στην έδρα του αντιπάλου.