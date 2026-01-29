Στον υπόγειο χώρο του εργοστασίου «Βιολάντα», στον χώρο όπου πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη συνεχίζει να αναδύεται καπνός.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, αστυνομικό συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», η τραγωδία φαίνεται να οφείλεται σε μια σειρά από σοβαρά λάθη: το σκυρόδεμα του υπογείου, αντί να είναι πλήρως στεγανοποιημένο, φέρει οπές από την τοποθέτηση μεταλλικού πλέγματος που δεν έκλεισαν ποτέ, μετατρέποντας τον χώρο σε «θάλαμο αερίων» προπανίου.

Υπό κανονικές συνθήκες, αυτές οι οπές πρέπει να κλείνονται, να «στοκάρονται», κάτι που δεν είχε γίνει πράξη από τους υπεύθυνους του εργοστασίου, με τη λογική ότι σε αυτό το εγκαταλελειμμένο, αδήλωτο υπόγειο, δεν είναι απαραίτητο να κλείσουν οι οπές.

Παράλληλα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πρόσφατη ασφαλτόστρωση της περιοχής πιθανώς συνέβαλε στο σπάσιμο σωλήνων που είχαν προηγουμένως υποστεί ζημιές, επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Το MEGA εξασφάλισε αποκλειστικές εικόνες από το αδήλωτο υπόγειο της «Βιολάντα», το υπόγειο που μετατράπηκε σε φονική παγίδα



«Η διαρροή αυτή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου», ανέφερε ο διοικητής ΕΣΚΕΔΙΚ της Πυροσβεστικής, Αναστάσιος Μιχαλόπουλος.

Σε έγγραφα που δημοσιεύτηκαν, καταγράφεται ότι τον Δεκέμβριο του 2019 η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε αυτοψία στην επιχείρηση, διαπίστωσε ότι η τοποθέτηση των δεξαμενών υγραερίου στον χώρο δεν ήταν συμβατή με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι υπηρεσίες ζήτησαν από την επιχείρηση τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συνέχιση της λειτουργίας της και δύο μήνες μετά, ακολούθησε αίτηση της εταιρείας με την οποία ζητούνταν τεχνική ανασυγκρότηση.

Έναν χρόνο μετά εγκρίνεται η συνέχιση άδειας λειτουργίας με προθεσμία όμως δύο ετών, για τεχνική ανασυγκρότηση.

Είναι χαρακτηριστικό πως ή έκρηξη έγινε λίγες ώρες μετά την επαναλειτουργία του εργοστασίου που κάθε Κυριακή κλείνει.

«Όλα αυτά τα δομικά στοιχεία εμποτίστηκαν, ήταν η διαδρομή που οι σωληνώσεις οδηγούσαν στον χώρο του εργοστασίου. Υπόγεια 80-90 πόντους περνούσαν αυτοί οι σωλήνες», δήλωσε ο πρόεδρος της ένωσης αξιωματικών Π/Σ, Κώστας Τσίγκας.

«Ήταν τόσο χαμηλή η ρωγμή που είχε γίνει στον σωλήνα που προφανώς είναι από αστοχία υλικού και το δυσάρεστο σε αυτή την τραγική υπόθεση είναι ότι βρέθηκε δίοδος διαφυγής του προπανίου, να διανύσει διάστημα 25-30 μέτρα σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνει το Πυροσβεστικό Σώμα και να οδηγηθεί και μέσα σε κλειστό χώρο, μέσα στον υπόγειο χώρο της συγκεκριμένης επιχείρησης», σημείωσε ο κ. Χάλαρης.

Το προπάνιο, αέριο με γνωστούς τους κινδύνους που αποθηκεύεται υγροποιημένο αλλά χρησιμοποιείται ως αέριο, μπορεί να σκοτώσει από έκρηξη και η διαρροή του μπορεί να φέρει τον όλεθρο για αυτό και του βάζουν χημικά, για να μυρίζει, καθώς είναι άοσμο.

«Αν ήταν σε λειτουργία (σ.σ. οι αισθητήρες), αν ήταν οι κατάλληλοι, αν ήταν σωστά τοποθετημένοι και σωστά ρυθμισμένοι, δεν θα έπρεπε να γίνει η έκρηξη», υπογράμμισε ο ηλεκτρολόγος μηχανικός ΕΜΠ, Γιώργος Περιβολιώτης.

«Φαίνεται ότι έχουμε μικρής οπής διαρροή από τον αγωγό που συνέδεε την δεξαμενή εξωτερικού χώρου, προπανίου με την κεντρική εγκατάσταση του κτηρίου και αυτό είναι η πρώτη απάντηση στο γιατί δεν δούλεψαν οι ανακουφιστικές βαλβίδες των δεξαμενών να εντοπίσουν αυτή την πτώση πίεσης», σχολίασε ο κ. Μιχάλης Χάλαρης.

Για μήνες αισθητή η οσμή του προπανίου

«Αυτό είχε 8 μήνες που είχε διαρροή. Τώρα το βρήκαν. Δεν είχαν πάει από κάτω για να το φτιάξουν. Και χάθηκαν τα κοριτσάκια μου τσάμπα και βερεσέ», ανέφερε συγγενής θύματος.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι ειδοποιούσαν τη διοίκηση για έντονη οσμή προπανίου. Οι προειδοποιήσεις τους αγνοήθηκαν.

«Άρχισα να εργάζομαι στις 2 Δεκέμβρη. Περίπου μέσα Δεκεμβρίου θυμάμαι ότι είχαν έρθει σε εμένα αρκετοί εργαζόμενοι και μου ανέφεραν ότι υπάρχει μια περίεργη μυρωδιά. Αμέσως ενημέρωσα προφορικά τον Υπεύθυνο Ασφαλείας και του είπα συγκεκριμένα ‘υπάρχει μια μυρωδιά από αέριο’. Δεν μου έδωσε συγκεκριμένη απάντηση. Μου είπε ‘θα το κοιτάξουμε’», υπογράμμισε ο βοηθός υπευθύνου βάρδιας.

Οι ευθύνες

Η κατάσταση έχει αναδείξει τις ευθύνες των αρμοδίων στον τομέα των αδειών και των ελέγχων ασφαλείας. Οι αρχές καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την τήρηση των κανονισμών και την ευθυνοφοβία που μπορεί να επικρατεί, καθώς οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν δικαιοσύνη.

Την ίδια ώρα οι κόντρες αρμοδίων φουντώνουν, με τις εκτιμήσεις τους για το τι ακριβώς έφταιξε να είναι διαφορετικές, όπως και οι εκτιμήσεις τους. Παράλληλα, αναζητείται τι ήταν αυτό που έπαιξε τον μεγαλύτερο ρόλο, πέρα του ότι προφανώς μετά από τις μυρωδίες που ανέφεραν οι εργαζόμενοι, κανείς δεν είχε πραγματοποιήσει κανέναν έλεγχο.

Ο αρμόδιος Υπουργός Κώστας Καραγκούνης, υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες στην επιθεώρηση εργασίας έγιναν στις 27 Νοεμβρίου του 2025, και αφορούσε ζητήματα εξοπλισμού. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκαν δύο παραβάσεις που σχετίζονταν με έλλειψη σήμανσης CE σε μηχάνημα και πρόβλημα σε διάδρομο μηχανήματος.

«Χάσαμε ένα κορίτσι μάλαμα»

Ο γιος της 47χρονης Σταυρούλας Μπουκουβάλα, που βρήκε τραγικό θάνατο στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος μετά την εξόδιο ακολουθία της μητέρας του και τόνισε πως εκείνη ήταν τα πάντα στην ζωή του, το στήριγμά του.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «τριτοκοσμικό» το μέρος που εργαζόταν η μητέρα του και εξέφρασε την ανάγκη για δικαίωση, μέσω της τιμωρίας των υπεύθυνων.

«Τι να πω για την μητέρα μου. Δεν ήταν στην μοίρα της να φύγει τόσο νέα με τόσο άδικο και βίαιο τρόπο. Η μοίρα της ήταν να ζήσει μέχρι τα βαθιά γεράματα. Κάποιοι άλλοι παρενέβησαν σε αυτήν την μοίρα και μας στέρησαν αυτό που είχαμε και αξίζαμε», ανέφερε ο Άγγελος Λιάκος, γιος της 47χρονης εργαζόμενης στην βιομηχανία Βιολάντα.

«Δεν θέλω να μου πει κανένας καλημέρα. Δεν θέλω να δώσω καμία απάντηση πουθενά. Περιμένω το πόρισμα. Υπάρχει δικαιοσύνη και στην ελληνική δικαιοσύνη έχω εμπιστοσύνη», λέει ο πατέρας της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη.

Ζητά για την κόρη του που ήταν μόλις 42 ετών, μητέρα δύο μικρών παιδιών τα οποία μόλις χτες ενημερώθηκαν για τον θάνατό της.

«Χάλια είμαστε όλοι. Εγώ, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Χάσαμε ένα κορίτσι μάλαμα. Η νυφούλα μου ήταν πολύ καλό κορίτσι. Κλαίω, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Το εγγονάκι μου, τι να κάνει και αυτό το καημένο. Όλη μέρα κλαίμε», αναφέρει ο πεθερός της.

Η Ελένη ήταν μητέρα ενός 13χρονου αγοριού. Δούλευε νυχτερινή βάρδια στο εργοστάσιο στο οποίο η μητέρα της ήταν υπεύθυνη στην πρωινή βάρδια. Εδώ και χρόνια φώναζαν οι εργαζόμενοι για τη μη συντήρηση του κτιρίου λένε οι συγγενείς.

«Δεν έπρεπε να γίνει καθόλου. Οι άνθρωποι δεν μερίμνησαν για αυτό το πράγμα. Για να προλάβουν το κακό. Ήταν μεγάλο πράγμα που δεν το πρόσεξαν. Αυτό είχε 8 μήνες που είχε διαρροή. Τώρα το βρήκαν. Προχθές και εχθές. Οκτώ μήνες διαρροή είχε και δεν το μύρισε κανένας. Δεν είχαν πάει από κάτω για να το φτιάξουν. Κατάλαβες τι έγινε; Και χάθηκαν τα κοριτσάκια μου τσάμπα».