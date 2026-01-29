Έντονες βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν σήμερα Πέμπτη (29/01) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 17:00 καταγράφηκαν στην Ήπειρο, στη Θράκη και στη Στερεά Ελλάδα. Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα, καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην εικόνα, βροχή (μεγαλύτερη του 1 χιλιοστού) καταγράφηκε σε 431 από τους 558 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~ 77 %) ενώ τα 20 χιλιοστά ξεπέρασαν 118 σταθμοί (ποσοστό ~ 21 %).

Παράλληλα, θυελλώδεις άνεμοι νοτίων διευθύνσεων επικράτησαν στα πελάγη αλλά και σε σημαντικά τμήματα της Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Θράκης. Στον χάρτη της Εικόνας 2 παρουσιάζονται οι μέγιστες ριπές που κατέγραψαν οι σταθμοί του δικτύου. Η ισχυρότερη ριπή καταγράφηκε στην Παξιμάδα Καρύστου και ήταν ίση με 128 χλμ/ώρα ενώ ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα καταγράφηκαν επίσης στους σταθμούς Μόρνος-φράγμα, Σέσι Παρνασσού και Σαγαίικα Αχαΐας.

Πώς θα κινηθεί ο καιρός

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, βροχές αναμένονται την Παρασκευή σε περιοχές της δυτικής ηπειρωτικής Ελλάδας, τα Επτάνησα, την Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τις βόρειες Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική και κεντρική Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και τις Σποράδες θα επικρατήσουν νεφώσεις.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 9°C έως 17°C, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθεί ηλιοφάνεια, με μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 8°C έως 15°C.

Το Σάββατο, στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν έως τις πρωινές ώρες να είναι έντονα, όμως από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Νέα κακοκαιρία την Κυριακή

Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές τις χώρες αναμένονται την Κυριακή, από τη θεσσαλία και νοτιότερα σχεδόν σε όλα τα τμήματα, ενώ χιόνια προβλέπονται στις ορεινές περιοχές της χώρας, καθώς και κατά διαστήματα σε ημιορεινά τμήματα της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος, πρόκειται για το πιο σοβαρό μέτωπο των τελευταίων 10 ημερών, καθώς θα συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους, 9-10 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο.