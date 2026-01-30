Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με απουσίες απέναντι στη Ρόμα, ευνοήθηκε από την αποβολή από το πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε με τον Ταμπόρδα, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει μία σπουδαία νίκη. Κλείνει με θετικό πρόσημο την παρουσία του στη League Phase και πλέον επικεντρώνεται στα ματς της ενδιάμεσης φάσης της διοργάνωσης.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα και μόλις στο 1′ απείλησαν με σουτ του Τσιμίκα που έβγαλε σε κόρνερ ο Λαφόν. Ο γκολκίπερ των «πρασίνων» έκανε λάθος πάσα στο 7′, αλλά το σουτ του Πελεγκρίνι σταμάτησε στο πόδι του Μπακασέτα.

Ακολούθησαν ακόμα δύο επικίνδυνες επισκέψεις της Ρόμα, ώσπου στο 13′ ο Μαντσίνι ανέτρεψε αντικανονικά τον Πάντοβιτς και δύο λεπτά αργότερα, έπειτα από χρήση VAR, αντίκρυσε απευθείας κόκκινη κάρτα.

Οι «πράσινοι» πήραν τα ηνία του αγώνα και στο 37′ λίγο έλειψε να προηγηθούν με έναν «κεραυνό» του Κάτρη που σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Το α’ μέρος ήταν ισορροπημένο σε τελικές (7-8) και κόρνερ (4-4), με την ομάδα του Μπενίτεθ να έχει την κατοχή (56%) και τη σημαντικότερη ευκαιρία.

Όλη η δράση στο φινάλε

Η πρώτη αξιόλογη φάση του δευτέρου ημιχρόνου ανήκε στη Ρόμα, όταν στο 56’ ο Τσελίκ δεν κατάφερε να βρει στόχο με μονοκόμματο εναέριο βολέ, έπειτα από σέντρα του Τσιμίκα.

Δύο λεπτά αργότερα, η λανθασμένη κεφαλιά του Γκιλάρντι προς τα πίσω έδωσε την ευκαιρία στον Ταμπόρδα να πάρει την μπάλα και να τη στείλει με πλασέ στα δίχτυα του Γκολίνι.

Στο 63’ ο Τουμπά δοκίμασε το πόδι του με μακρινό σουτ, ενώ στο 65’ ο νεοεισελθών Ρενς επιχείρησε μία λόμπα που πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Το παιχνίδι στη συνέχεια έχασε τον ρυθμό του και κύλησε χωρίς μεγάλες στιγμές, μέχρι το 80’, όταν μετά από σέντρα του Πιζίλι, ο Ζιολκόφσκι πήρε την κεφαλιά και έφερε το ματς στα ίσα για τους «τζιαλορόσι».

Η ύστατη ευκαιρία του Παναθηναϊκού για νίκη ήταν ένα εκτός περιοχής σουτ του Ζαρουρί που πέρασε πάνω από τα δοκάρια στο 89′.