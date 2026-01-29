Την πέμπτη διαδοχική νίκη του στη EuroLeague πήρε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε 87-75 της Μπαρτσελόνα. Μοναδικό μελανό σημείο στην αναμέτρηση το γεγονός ότι οι ερυθρόλευκοι έχασαν στο φινάλε τη διαφορά που μπορεί να παίξει ρόλο σε ενδεχόμενη ισοβαθμία.

Οι «ερυθρόλευκοι» έπαιξαν ανά διαστήματα εκπληκτικό μπάσκετ σε άμυνα και επίθεση, έχασαν τον ρυθμό τους, άφησαν τους Καταλανούς να επιστρέψουν στο παιχνίδι, όμως στο τέλος… διέλυσαν την ομάδα του Πασκουάλ.

Εξαιρετικός ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 20 πόντους, ενώ ο Ντόρσεϊ έφτασε τους 17. Πολύ καλοί οι Γουόρντ και Ταϊρίκ Τζόουνς. Στην αντίπερα όχθη ο Πάντερ είχε 15 πόντους και από 14 οι Μπριθουέλα και Κλάιμπερν.

Τρομερό μπάσκετ

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με απίθανο μπάσκετ στις δύο πλευρές. Το σκορ πήγε στο 11-2 και ο Πασκουάλ αναγκάστηκε να πάρει τάιμ άουτ, με το ΣΕΦ να έχει πάρει φωτιά. Ολοι τα έκαναν όλα καλά και η περίοδος τελείωσε στο 27-13. Ο Βεζένκοφ πρόλαβε να φτάσει τους 12 πόντους.

Μόνο αρνητικό το ότι ο Ντόρσεϊ πήγε στον πάγκο με πόνο στον αστράγαλο. (Αργότερα επέστρεψε)

Οι Πειραώτες δεν έχασαν έδαφος με τις αλλαγές. Στο δεύτερο μισό, όμως, η Μπάρτσα έκανε ένα σερί 8-0 που έστειλε τη διαφορά στα μονοψήφια, ενώ παίκτες φορτώθηκαν με φάουλ. Ο Πίτερς ήταν ο πρώτος που έφτασε τα τρία.

Θετική ήταν, βέβαια, η εικόνα του ΜακΚίσικ, που έβγαζε ενέργεια σε άμυνα και επίθεση. Το ημίχρονο έκλεισε στους εννιά (46-37).

Τρελό φινάλε με γλυκόπικρη γεύση για τον Ολυμπιακό

Για άλλη μια φορά, ο Ολυμπιακός την πλήρωσε τη χαλαρότητα. Ενα τρίποντο του Πάντερ έριξε τη διαφορά στους τέσσερις και λίγο αργότερα η Μπάρτσα μείωσε στο καλάθι και ισοφάρισε. Ο Ολυμπιακός είχε χάσει εντελώς τον ρυθμό του στην επίθεση, όμως ένα άμεσο και ένα έμμεσο τρίποντο τον έφεραν ξανά στο +6. Λίγο αργότερα οι Πειραιώτες πήγαν στους οκτώ, όμως νέα λάθη οδήγησαν το ματς στον πόντο.

Ενα τεράστιο τρίποντο του Κλάιμπερν έβαλε για πρώτη φορά μπροστά τη Μπάρτσα στο 56-58. Ο Ολυμπιακός έψαχνε νέα αντίδραση και στην τρίτη περίοδο δε τη βρήκε. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 59-64.

Στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, ανέλαβαν κοι Ντόρσεϊ και Τζόουνς. Ο Φουρνιέ έφτασε τα τέσσερα φάουλ από το 31′, όμως δεν αντικαταστάθηκε.

Το προβάδισμα πήγε ξανά στον Ολυμπιακό. Πως; Με τον απίθανο Σάσα Βεζένκοφ, που έριξε μια τρίποντη… βόμβα και έστειλε τον Πασκουάλ σε τάιμ άουτ.

Το παιχνίδι είχε τρελή ένταση. Ο Μπαρτζώκας έδειξε εμπιστοσύνη στον Τζόσεφ και τον κράτησε στο παρκέ για αρκετή ώρα, μέχρι να ανέβει η διαφορά στους τέσσερις. Ο Τζόουνς έκανε απίθανα πράγματα και άκουσε το όνομά του από το ΣΕΦ, με τη διαφορά στους έξι.

Ο Ολυμπιακός έπαιζε ξανά φοβερά, το ΣΕΦ… τρελάθηκε και η διαφορά έφτασε τα διψήφια.

Το στοίχημα ήταν η διαφορά των 13. Λίγο έλειψε να κερδηθεί και αυτό! Ο Ντόρσεϊ έβαλε μια βόμβα στο τελευταίο δευτερόλεπτο και ψύχραιμος δεν έμεινε ούτε ο Μπαρτζώκας, που έσπευσε να τον αγκαλιάσει. Ο Βέσελι, όμως, έβαλε μπάζερ μπίτερ και μείωσε στους 12.