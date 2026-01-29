Η κακοκαιρία Kristin έπληξε τη Βάρδα Ηλείας, με αποτέλεσμα σε συγκεκριμένα σημεία του αστικού ιστού οι δρόμοι να καλυφθούν από μεγάλες ποσότητες νερού, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες που εξασφάλισε το Patrisnews, το οδόστρωμα πλημμύρισε, με τα νερά να παρασύρουν λάσπη και φερτά υλικά.

Στο σημείο χρειάστηκε η παρέμβαση μηχανημάτων του δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, προκειμένου να απομακρυνθούν τα συσσωρευμένα νερά και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Παράλληλα, καταστηματάρχες και κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν έντονη ανησυχία, καθώς, όπως επισημαίνουν, το φαινόμενο αυτό δεν είναι πρωτόγνωρο, αλλά επαναλαμβάνεται σχεδόν σε κάθε έντονη βροχόπτωση.

Από την κακοκαιρία δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.