Το απόγευμα της Πέμπτης έφτασαν στην Ελλάδα οι σοροί των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στη Ρουμανία. Οι σύνδεσμοι φίλων της ομάδας έδωσαν το «παρών» στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να «υποδεχθούν» τις σορούς των επτά συνοπαδών τους, και με μηχανοκίνητη πορεία τους συνόδευσαν ως την Τούμπα.

Χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ είχαν συγκεντρωθεί έξω από την ιστορική έδρα του Δικεφάλου από νωρίς. Μόλις η μηχανοκίνητη πομπή έφτασε εκεί άναψαν εκατοντάδες πυρσούς και το σύνθημα «αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε δονούσε» την ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά την Παρασκευή και το Σάββατο θα τελεστούν οι κηδείες των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ.

Εικόνες από τη μηχανοκίνητη πορεία

Τρισάγιο στη Ρουμανία

Πριν απογειωθεί το C-130 από τη Ρουμανία, σε μία ιδιαίτερα συγκινητική τελετή που οργανώθηκε στον χώρο του αεροδρομίου ο μητροπολίτης της Τιμισοάρα τέλεσε τρισάγιο δηλώνοντας με τον τρόπο αυτό την συντριβή ολόκληρου του λαού της Ρουμανίας που ένιωσε σαν να έχασε τα δικά της παιδιά.

Ο ιεράρχης διάβασε μάλιστα τα ονόματα των νεκρών, ενώ μοίρασε σε όλους τους παρευρισκόμενους λευκά τριαντάφυλλα.

Νωρίτερα η επιστροφή των τραυματιών

Το μεσημέρι έφτασαν στην Ελλάδα οι δύο από τους τρεις τραυματίες του πολύνεκρου τροχαίου. Ο 20χρονος Κώστας και ο 28χρονος Μάριος που γλίτωσαν ως εκ θαύματος, όπως έλεγαν οι Ρουμάνοι γιατροί.

«Έχει χτυπήσει στο κεφάλι, είναι σοκαρισμένος, όπως είμαστε και όλοι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, οδεύουμε προς το καλύτερο, και αυτό που ήθελα να πω είναι να ευχηθώ συλλυπητήρια στις υπόλοιπες οικογένειες», ανέφερε πατέρας τραυματία.

Μετά την άφιξή τους στη Θεσσαλονίκη, οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για τη συνέχεια της νοσηλείας τους. Πίσω από τα ασθενοφόρα ήταν μια πομπή από μηχανάκια οπαδών του ΠΑΟΚ.

«Το νοσοκομείο είναι σε πλήρη ετοιμότητα, όλες οι ειδικότητες των γιατρών, ώστε να παρέχει την απόλυτα δυνατή στήριξη και φροντίδα στους τραυματίες, στους οποίους ευχόμαστε καλή και γρήγορη ανάρρωση», υπογράμμισε ο διευθυντής του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Παραμένει στην Τιμισοάρα ο τρίτος τραυματίας

Ο τρίτος τραυματίας, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της πόλης Τιμισοάρα και θα επιστρέψει στην Ελλάδα, μόλις οι γιατροί δώσουν τη συγκατάθεσή τους.

Η ζωή του ευτυχώς δεν κινδυνεύει, όπως λέει ο αδερφός του, στο Live News.

Είμαστε ακόμα στο νοσοκομείο. Δεν μπορώ να σας δώσω κάποια πληροφορία, μέχρι να ξέρουμε και εμείς τι συμβαίνει. Μέχρι να σταθεροποιηθεί και η οικογένεια γιατί η κατάσταση δεν είναι και η καλύτερη. Η σκέψη είναι με όλους», είπε αδερφός τραυματία στο LIVE NEWS.

Ο τραυματίας που παραμένει στη Ρουμανία έχει υποστεί κάταγμα στην αυχενική μοίρα και υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση.

Ο 20χρονος Κώστας φέρει μια μικρή ρωγμή στη λεκάνη και ο 28χρονος Μάριος κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που δεν εμπνέουν ανησυχία.

Οι τρεις διασωθέντες κάθονταν στην δεξιά πλευρά του μοιραίου βαν, που έφερε λιγότερες ζημιές σε σχέση με το υπόλοιπο τμήμα του οχήματος. Μετά το δυστύχημα εντοπίστηκαν τραυματισμένοι και οι γιατροί στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκαν, κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή τους.

Στο σημείο του δυστυχήματος ο χρόνος δείχνει να έχει σταματήσει στο μεσημέρι της περασμένης Τρίτης. Η ανάλυση στα βίντεο ντοκουμέντα πλαισιώνεται από μαρτυρίες οδηγών που έζησαν τη φρίκη, αλλά και τις πρώτες περιγραφές των διασωθέντων.

Κεριά και λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων

Στο γήπεδο της Τούμπας, οι στιγμές συγκίνησης συνεχίζονται ασταμάτητα τις τελευταίες 24 ώρες. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος άφησε ένα κεράκι και λίγα λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων, εκφράζοντας την ευχή να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία.

Στον σύνδεσμο του ΠΑΟΚ στην Ημαθία, φίλοι του Δικεφάλου φώναξαν τα ονόματα των επτά θυμάτων και τήρησαν ενός λεπτού σιγή. Αντίστοιχες στιγμές σιωπής εκτυλίχθηκαν λίγες ώρες αργότερα και στη Βουλή.

Στην Ημαθία και σε άλλες περιοχές της χώρας, εικόνες και λόγια συγκίνησης προκαλούν έντονα συναισθήματα. Η τραγωδία απλώνει ένα πέπλο θλίψης από τη Μακεδονία μέχρι την Κρήτη, παντού όπου υπάρχουν Έλληνες.

Στο Άμστερνταμ, οπαδοί του Ολυμπιακού σήκωσαν πανό που συμπυκνώνει σε λίγες λέξεις τη συλλογική οδύνη μιας ολόκληρης χώρας για τον χαμό επτά φιλάθλων που έχασαν άδικα και ξαφνικά τη ζωή τους, αφήνοντας πίσω τους ένα κενό που δύσκολα μπορούν να παρηγορήσουν λόγια σε αυτές τις τόσο δύσκολες ώρες.