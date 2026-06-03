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Με το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας συνεχίστηκαν σήμερα (03/06) οι πανελλήνιες εξετάσεις για τα ΓΕΛ.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση τα θέματα ήταν σχετικά βατά και στα μαθήματα, αλλά με μικρές διαβαθμίσεις δυσκολίας.

Οι εκτιμήσεις για τη Βιολογία

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των καθηγητών του Φροντιστηρίου Ορόσημο Πειραιά, τα θέματα στη Βιολογία έχουν ως εξής:

1ο Θέμα

Σαφές στη διατύπωση, χωρίς παγίδες. Βγαίνει εύκολα από τη θεωρία, αλλά χρειάζεται προσοχή στο Α1.

2ο Θέμα

Θεωρητικό θέμα, βατό, κυρίως από το πρώτο τεύχος του βιβλίου. Χρειάζεται όμως, προσοχή στο Β 2 γ.

Το ψηφιακό ΒΗΜΑ, σε συνεργασία με το Φροντιστήριο Ορόσημο Πειραιά & Ραφήνας, θα σας προσφέρει πλήρη ενημέρωση παρουσιάζοντας τις εκτιμήσεις των θεμάτων και τις απαντήσεις τους.

3ο και 4ο Θέμα

Διαβαθμισμένης δυσκολίας, με κάποια απαιτητικά ερωτήματα που απαιτούν καλή εξάσκηση στις ασκήσεις.

Τα θέματα της Βιολογίας

Το υπουργείο έδωσε πριν από λίγο στη Δημοσιότητα τα θέματα στα οποία διαγωνίζονται οι υποψήφιοι.

Δείτε εδώ Τα θέματα της Βιολογίας στα ΓΕΛ

Οι εκτιμήσεις για τα Μαθηματικά

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των καθηγητών του Φροντιστηρίου Ορόσημο Πειραιά, τα θέματα στα Μαθηματικά έχουν ως εξής:

Τα θέματα Α, Β, και Γ ήταν βατά, ενώ μικρή δυσκολία παρουσίασε το Δ θέμα απαιτώντας μεγαλύτερη προσοχή από τους υποψηφίους.

Πιο συγκεκριμένα, το θέμα Α αφορούσε αρκετά αναμενόμενη θεωρία, το Θέμα Β δεν παρουσίασε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, ενώ στο Θέμα Γ ιδιαίτερη προσοχή ήθελε το Γ3 και Γ4.

Τα θέματα των Μαθηματικών

Το υπουργείο έδωσε πριν από λίγο στη Δημοσιότητα τα θέματα στα οποία διαγωνίζονται οι υποψήφιοι.

Δείτε εδώ Τα θέματα των Μαθηματικών στα ΓΕΛ

Οι εκτιμήσεις για τα Αρχαία

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των καθηγητών του Φροντιστηρίου Ορόσημο Πειραιά, τα θέματα στο διδαγμένο κείμενο δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Εξυπακούεται , πάντως, ότι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι και συγκεντρωμένοι, καθώς απαντούν. Ωστόσο, το θέμα Β2 χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή.

Όσον αφορά το αδίδακτο, η μετάφραση του κειμένου είναι απαιτητική. Αν και συντακτικά το κείμενο δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, χρησιμοποιούνται κάποιοι όροι που ίσως προβληματίσουν τους υποψηφίους ως προς την απόδοσή τους στη Νέα Ελληνική. Τα υπόλοιπα θέματα είναι αρκετά βατά.

Τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών

Το υπουργείο έδωσε πριν από λίγο στη Δημοσιότητα τα θέματα στα οποία διαγωνίζονται οι υποψήφιοι.

Δείτε εδώ Τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών στα ΓΕΛ

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Το πρόγραμμα για τα ΓΕΛ

Παρασκευή 5-6-2026

Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής)

Δευτέρα 8-6-2026

Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής)

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Το πρόγραμμα για τα ΕΠΑΛ

Πέμπτη 4-6-2026

Ανατομία-Φυσιολογία II

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

Δίκτυα Υπολογιστών

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Σάββατο 6-6-2026

Ηλεκτροτεχνία 2

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Προγραμματισμός υπολογιστών

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Τρίτη 9-6-2026

Υγιεινή

Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)

Στοιχεία Μηχανών

Πέμπτη 11-6-2026

Ηλεκτρικές Μηχανές

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Ναυσιπλοΐα II

Ναυτικές Μηχανές

Σάββατο 13-6-2026

Τεχνολογία Υλικών

Οικοδομική

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ II)

Ψηφιακά Συστήματα

Δευτέρα 15-6-2026

Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού

Κινητήρες Αεροσκαφών

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Σημειώνεται πως και για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις στα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Πρόγραμμα ειδικών και μουσικών μαθημάτων 2026 για ΓΕΛ & ΕΠΑΛ:

Τρίτη 16-6-2026

Αγγλικά, ώρα έναρξης: 10:00 π.μ.

Τετάρτη 17-6-2026

Ελεύθερο σχέδιο, ώρα έναρξης: 08:30 π.μ.

Πέμπτη 18-6-2026

Γραμμικό σχέδιο, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.

Παρασκευή 19-6-2026

Γερμανικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.

Σάββατο 20-6-2026

Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, ώρα έναρξης: 10:00 π.μ

Δευτέρα 22-6-2026

Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.

Τρίτη 23-6-2026

Γαλλικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.

Τετάρτη 24-6-2026

Ιταλικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.

Πέμπτη 25-6-2026

Ισπανικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.

Προσέλευση στις αίθουσες εξετάσεων

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα ειδικά μαθήματα

των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο,

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.

Τονίζεται επίσης ότι ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2025-26 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 16-6-2025 μέχρι και την Παρασκευή 27-6-2025.