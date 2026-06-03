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Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (3/6) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε νέα υπόθεση απάτης, στο πλαίσιο του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένες επιχειρήσεις σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, προχωρώντας στη σύλληψη 13 ατόμων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται διαχειριστής και υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), ενώ συνολικά στην υπόθεση κατηγορούνται 39 άτομα.

Η έρευνα αφορά αδικήματα που σχετίζονται με απάτη σε βάρος ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς και με ψευδείς δηλώσεις, με τις αρχές να εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να οργανώθηκε και να λειτουργούσε το κύκλωμα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παράνομο όφελος που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της έρευνας, έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις, οι οποίες αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη, με τα στελέχη της ΔΑΟΕ να συνεχίζουν τις έρευνες και τη συλλογή στοιχείων, προκειμένου να αποτυπωθεί πλήρως η δράση της οργάνωσης και η έκταση της ζημίας που προκλήθηκε.