Συγκλονισμένοι παραμένουν οι συγγενείς των πέντε γυναικών που σκοτώθηκαν μετά από έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Ο γιος της 47χρονης Σταυρούλας Μπουκουβάλα, που βρήκε τραγικό θάνατο στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος μετά την εξόδιο ακολουθία της μητέρας του και τόνισε πως εκείνη ήταν τα πάντα στην ζωή του, το στήριγμά του.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «τριτοκοσμικό» το μέρος που εργαζόταν η μητέρα του και εξέφρασε την ανάγκη για δικαίωση, μέσω της τιμωρίας των υπεύθυνων.

«Τι να πω για την μητέρα μου. Δεν ήταν στην μοίρα της να φύγει τόσο νέα με τόσο άδικο και βίαιο τρόπο. Η μοίρα της ήταν να ζήσει μέχρι τα βαθιά γεράματα. Κάποιοι άλλοι παρενέβησαν σε αυτήν την μοίρα και μας στέρησαν αυτό που είχαμε και αξίζαμε», ανέφερε ο Άγγελος Λιάκος, γιος της 47χρονης εργαζόμενης στην βιομηχανία Βιολάντα.

«Δεν θέλω να μου πει κανένας καλημέρα. Δεν θέλω να δώσω καμία απάντηση πουθενά. Περιμένω το πόρισμα. Υπάρχει δικαιοσύνη και στην ελληνική δικαιοσύνη έχω εμπιστοσύνη», λέει ο πατέρας της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη.

Ζητά για την κόρη του που ήταν μόλις 42 ετών, μητέρα δύο μικρών παιδιών τα οποία μόλις χτες ενημερώθηκαν για τον θάνατό της.

Αύριο στις 14:00 το μεσημέρι στον τόπο καταγωγής της τη Φιλύρα Τρικάλων θα τελεστεί η κηδεία της. Δύο ώρες νωρίτερα, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στην Ελένη Κατσαρού.

«Χάλια είμαστε όλοι. Εγώ, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Χάσαμε ένα κορίτσι μάλαμα. Η νυφούλα μου ήταν πολύ καλό κορίτσι. Κλαίω, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Το εγγονάκι μου, τι να κάνει και αυτό το καημένο. Όλη μέρα κλαίμε», αναφέρει ο πεθερός της.

Η Ελένη ήταν μητέρα ενός 13χρονου αγοριού. Δούλευε νυχτερινή βάρδια στο εργοστάσιο στο οποίο η μητέρα της ήταν υπεύθυνη στην πρωινή βάρδια. Εδώ και χρόνια φώναζαν οι εργαζόμενοι για τη μη συντήρηση του κτιρίου λένε οι συγγενείς.

«Δεν έπρεπε να γίνει καθόλου. Οι άνθρωποι δεν μερίμνησαν για αυτό το πράγμα. Για να προλάβουν το κακό. Ήταν μεγάλο πράγμα που δεν το πρόσεξαν. Αυτό είχε 8 μήνες που είχε διαρροή. Τώρα το βρήκαν. Προχθές και εχθές. Οκτώ μήνες διαρροή είχε και δεν το μύρισε κανένας. Δεν είχαν πάει από κάτω για να το φτιάξουν. Κατάλαβες τι έγινε; Και χάθηκαν τα κοριτσάκια μου τσάμπα».

Τι προκάλεσε σπάσιμο στους σωλήνες

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, αστυνομικό συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», η πρόσφατη ασφαλτόστρωση της περιοχής ίσως να είναι η αιτία για το σπάσιμο των σωλήνων που προηγουμένως είχαν υποστεί ζημιές. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι αλλαγές στη θερμοκρασία και η πίεση από τα μηχανήματα μπορεί να έχουν επιδεινώσει την κατάσταση, οδηγώντας στην τραγική έκρηξη.

Οι αρχές διεξάγουν εκτενή έρευνα για να διαπιστώσουν τις ακριβείς αιτίες του συμβάντος και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των κατοίκων. Η κοινότητα είναι σε αναταραχή, καθώς οι συνέπειες από την έκρηξη έχουν προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια και την υποδομή της περιοχής.

«Από θέμα τύχης ζούμε»

Η 65χρονη Αγάπη, εκτός από μητέρα, ήταν και γιαγιά. Περίμενε να βγει στη σύνταξη για να μπορέσει να χαρεί το εγγονάκι της που είχε πάρει το όνομά της.

«Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω τίποτα. Δηλαδή έγινε η ζημιά η οποία τινάχτηκε το εργοστάσιο στον αέρα», λέει ο σύζυγός της.

Από θέμα τύχης ζούμε λένε συνάδελφοι των 5 γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο.

«Από θέμα τύχης ζούμε. Τι να πω. Κάποιος την πάτησε στο τέλος. Ακόμα δεν μπορώ να συνέλθω. Γιατί μπορεί στη θέση τους να ήμουν κι εγώ. Και να έχανα κι εγώ τα παιδιά μου έτσι. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έχουν ‘φύγει’ έτσι συνάδελφοί μου που ήμασταν μέρα νύχτα μαζί. Είναι κάτι που δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Περισσότερες ώρες ήμουν με αυτές παρά με τα παιδιά μου. Εννιά ώρες δεν είναι λίγες».