Η Άνω Γλυφάδα είναι μία από τις περιοχές που επλήγη από την πρόσφατη κακοκαιρία. Η περιοχή θάφτηκε στη λάσπη και μεγάλοι όγκοι φερτών υλικών «βομβάρδισαν» τις οδούς Μετσόβου και Ανθέων, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της και μία 56χρονη.

Ο δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου με νέα ανάρτησή του στο Facebook επιτίθεται στον ΔΕΔΔΗΕ για την εικόνα που παρουσιάζει ο Υμηττός πάνω από την Άνω Γλυφάδα.

Στη συγκεκριμένη ανάρτηση, που συνοδεύεται και από φωτογραφίες, ο δήμαρχος αναφέρει ότι την περασμένη άνοιξη «έγιναν εργασίες υπογειοποίησης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ στον Υμηττό, πάνω από τη Γλυφάδα. Είναι ένας από τους λόγους που έφτασε τόσο πολύ χώμα, λάσπη και φερτά υλικά στην πόλη, στη Μετσόβου, στην Ανθέων και στους γύρω δρόμους. Όχι ο μόνος, αλλά πολύ σημαντικός».

Τα δύο βασικά σημεία της καταγγελίας

Στη συνέχεια ο δήμαρχος εξηγεί τι ακριβώς συνέβη, εστιάζοντας σε δύο σημεία, που όπως λέει, αποδεικνύουν την προχειρότητα των έργων.

Πρώτον, η υπογειοποίηση των καλωδίων έσκαψε το βουνό, δημιούργησε σαθρό έδαφος και άπλωσε φερτά υλικά, τα οποία ο προχθεσινός μεγάλος όγκος βροχής έφερε στην Άνω Γλυφάδα. Δεύτερον, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από τον αστικό ιστό έκαναν κάθετο μπάζωμα – με διαστάσεις περίπου δεκαπέντε μέτρα μήκος, δέκα μέτρα πλάτος και οκτώ μέτρα ύψος! – στο παλιό ρέμα του Πυρναρίου για να φτιάξουν δρόμο και να περάσουν καλώδια. Με μια απλή πράξη, προκύπτει ότι τουλάχιστον 1200 κυβικά φερτά υλικά έφτασαν σε Μετσόβου και Ανθέων, μόνο από το σημείο αυτό.

Η ανάρτηση