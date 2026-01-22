Σαρρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική, -όπου και καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος- αφήνοντας πίσω της σοβαρές υλικές ζημιές, πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ δυστυχώς στοίχισε και μία ανθρώπινη ζωή.

Ειδικότερα, ιδιαίτερα σφοδρό ήταν το χτύπημα στην Ανω Γλυφάδα όπου μια 56χρονη γυναίκα έχασε της ζωή της, με την επόμενη μέρα να φέρνει στο φως εικόνες αποκάλυψης. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρρους, δεκάδες αυτοκίνητα βρέθηκαν θαμμένα στη λάσπη και κατοίκους εγκλωβισμένους στα σπίτια του.

Το ρέμα της Ευρυάλης, ο ρόλος του στις καταστροφές της Γλυφάδας

Σύμφωνα με την μετεωρολογική ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά τα μεγάλα ύψη βροχής και η υπογειοποίηση του ρέματος της Ευρυάλης συνέβαλαν καθοριστικά στις καταστροφές.

Το ρέμα, με ιστορική διαδρομή που ξεκινά από τον Υμηττό και εκβάλλει στον Άγιο Κοσμά, υπέστη εκτεταμένες παρεμβάσεις στη μεταπολεμική περίοδο για να εξυπηρετηθούν οδικά έργα, οικιστικές επεκτάσεις και υποδομές του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού.

Σήμερα, μόνο ένα μικρό τμήμα διατηρεί ανοιχτή κοίτη, γεγονός που πολλαπλασίασε τον όγκο των υδάτων και των φερτών υλικών κατά την κακοκαιρία.

Όπως σημειώνει ο Κολυδάς, οι συνδυασμένες συνθήκες – έντονες βροχοπτώσεις, στερεοπαροχή και η αλλαγή της φυσικής ροής του ρέματος – δημιούργησαν «σφοδρά πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές που θεωρούνταν ασφαλείς», προκαλώντας τραγικές συνέπειες και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ολοκληρωμένο πολεοδομικό και αντιπλημμυρικό σχεδιασμό στην Αττική.

Πού έπεσε η περισσότερη βροχή στην Αττική – Οι 8 περιοχές

Στην Αττική σημειώθηκαν τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής, κατά τη διάρκεια της χθεσινής κακοκαιρίας που έπληξε όλη τη χώρα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος.

Με την Αττική, να παραμένει σε κόκκινο συναγερμό (red code) και την Πέμπτη, ο μετεωρολόγος, σημειώνει σε ανάρτησή του πως η βροχή που έπεσε σε λίγες ώρες ήταν όση πέφτει σε ένα μήνα.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις 543 μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα συνολικά ύψη βροχής στο σταθμό στου Παπάγου έφτασαν τα 174 χιλιοστά.

Επιπλέον μέχρι χθες στις 23:40, σύμφωνα με τις μετρήσεις από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, σε Νομισματοκοπείο, Χαλάνδρι, Βύρωνα, Δροσιά και Ηλιούπολη, καταγράφηκαν πάνω από 140 χιλιοστά βροχής.

Ο χάρτης που επισυνάπτεται παρουσιάζει την κατανομή της βροχής σε όλη την ελληνική επικράτεια την Τετάρτη 21/01/2026, μέχρι τις 23.40, αξιοποιώντας τις μετρήσεις 543 μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ειδικότερα, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής εντός του λεκανοπεδίου καταγράφηκαν στις εξής περιοχές:

Παπάγου, 173,8 mm Νομισματοκοπείο, 148,4 mm Χαλάνδρι, 148,0 mm Βύρωνας Αττικής, 145,2 mm Δροσιά Αττικής, 144,0 mm Ηλιούπολη, 142,0 mm Μαρούσι Αττικής, 139,6 mm Αμπελόκηποι Αθηνών, 15,6 mm

