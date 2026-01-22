Σκηνές χάους περιγράφουν στη Γλυφάδα χθες το βράδυ (21/1) όσοι ήταν αυτόπτες μάρτυρες της παράσυρσης της 56χρονης από τα ορμητικά νερά της κακοκαιρίας.

Στη συμβολή των οδών Κυρίλλου και Μεθοδίου με την Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ο δρόμος είχε μετατραπεί σε επικίνδυνο χείμαρρο. Τα νερά κατέβαιναν με μεγάλη ταχύτητα από ψηλότερα σημεία, παρασύροντας πέτρες, χώματα και φερτά υλικά.

Η 56χρονη, εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο, παρασύρθηκε από το νερό και εγκλωβίστηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο που κινούνταν και αυτό ανεξέλεγκτο από τον χείμαρρο.

«Έπεφταν πάνω της πέτρες, χώματα»

Η μητέρα του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, κάτω από το οποίο εγκλωβίστηκε η άτυχη γυναίκα, μιλάει για όσα έγιναν.

«Είχε σφηνώσει κάτω από το αυτοκίνητο του γιου μου, από τη μέση και κάτω ήταν έξω από το αυτοκίνητο. Το κεφάλι της κάτω από το αυτοκίνητο. Απ’ ότι μου είπε ο άνδρας μου ζούσε ακόμη γιατί έκανε κάποιες κινήσεις με το αριστερό της πόδι» είπε.

«Προσπάθησαν να την απεγκλωβίσουν, να σηκώσουν το αυτοκίνητο, ωστόσο δεν τα κατάφεραν. Ήταν πολύ ορμητικά τα νερά, είχε πιαστεί η μπλούζα της. Δεν μιλούσε καθόλου, έπεφταν πάνω της πέτρες, χώματα. Απ΄ότι είπε ο γείτονας την είδε πιο πριν καθώς προσπαθούσε να περάσει απέναντι στο πεζοδρόμιο για να πάει σπίτι της. Τη ρώτησε αν χρειάζεται βοήθεια, δεν του απάντησε. Προσπάθησε να περάσει απέναντι και το νερό την έριξε κάτω. Εγώ κάλεσα πυροσβεστική. Ήταν σοκαριστικό», ανέφερε η γυναίκα.