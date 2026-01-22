Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσεται ο Δήμος Γλυφάδας μετά τις χθεσινές πλημμύρες που στοίχισαν τη ζωή μίας 56χρονης γυναίκας.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος, Γιώργος Παπανικολάου, μπαίνει μπροστά η διαδικασία των αποζημιώσεων και θωρακίζει με εντατικούς ρυθμούς την πόλη, σε συνεργασία με τα υπουργεία Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας και με την Περιφέρεια Αττικής. «Ό,τι χάλασε θα το φτιάξουμε ξανά και ό,τι πρέπει να γίνει για να μην έχουμε στο μέλλον τέτοιες καταστάσεις, να είστε σίγουροι ότι θα το κάνουμε», δεσμεύτηκε, ανακοινώνοντας ότι αύριο, Παρασκευή, ξεκινούν οι αυτοψίες.

Σύμφωνα τον κ. Παπανικολάου, η βροχή που έπεσε χθες στην Άνω Γλυφάδα δεν έχει προηγούμενο ούτε σε ποσότητα ούτε σε ένταση.

Χωρίς τις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, θα ήταν χειρότερα

«Στην περιοχή υπάρχουν και παλιά αντιπλημμυρικά έργα – ο αγωγός επί της Μετσόβου που κατασκευάστηκε το 2000 από το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ και το επιπλέον δίκτυο που έγινε λίγα χρόνια αργότερα επί της οδού Ανθέων. Υπάρχουν και μεγάλες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια στην Άνω Γλυφάδα. Είναι προγραμματισμένες κι άλλες. Χωρίς αυτά – πιστέψτε με – η κατάσταση θα ήταν χειρότερη. Με αυτά, δυστυχώς, και πάλι δεν ήταν εφικτό να συγκρατηθεί όλος ο τεράστιος όγκος του νερού και των φερτών υλικών που είχαμε χθες το βράδυ».

Θα στηθεί ανάχωμα στο βουνό

«Αυτό μας θέτει προ των ευθυνών μας να δούμε πλέον τι πρέπει να γίνει όχι μόνο μέσα στον αστικό ιστό, αλλά πιο ψηλά, στον Υμηττό», είπε ο δήμαρχος Γλυφάδας, και ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με τους ειδικούς, θα στηθεί ανάχωμα πάνω στο βουνό. «Θα κάνουμε κάθε τεχνική παρέμβαση που ενδείκνυται, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται και ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην ξαναζήσουμε ποτέ τέτοια γεγονότα».

Κατέβηκε όλο το βουνό

Ο δήμαρχος Γλυφάδας εξηγεί ότι με το που ξεκίνησε η πολύ έντονη βροχόπτωση, έσπευσαν πρώτα να κλείσουν τη λεωφόρο Βουλιαγμένης για αρκετή ώρα για να γίνει άντληση υδάτων με τα συνεργεία του Δήμου. «Με το που κατέβηκαν τα φερτά υλικά, σπεύσαμε με μηχανήματα έργου να καθαρίσουμε τους δρόμους στην Άνω Γλυφάδα και δεν έχουμε σταματήσει από τότε ούτε λεπτό. Δουλέψαμε όλο το βράδυ για να είναι η πόλη μας λειτουργική. Η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί παντού», είπε, σημειώνοντας: «Αυτό που ακούτε “κατέβηκε όλο το βουνό” έχει μεταφορική έννοια, αλλά δεν είναι καθόλου υπερβολή».

Το μεσημέρι της Παρασκευής (23/1) θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη για τη δρομολόγηση των διαδικαστικών ζητημάτων υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.