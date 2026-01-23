Ξεκίνησαν σήμερα οι αυτοψίες σε κατοικίες και επιχειρήσεις της Άνω Γλυφάδας. Οι πολίτες που έχουν υποστεί φθορές στην περιουσία τους από τα ισχυρά πλημμυρικά φαινόμενα της 21ης Ιανουαρίου 2026 καλούνται να υποβάλλουν δήλωση καταγραφής των εν λόγω ζημιών.

Αναφορικά με τα αιτήματα που αφορούν κατοικίες, τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Τα αιτήματα που αφορούν επιχειρήσεις, θα διαβιβαστούν στην Περιφέρεια Αττικής που είναι καθ’ ύλην αρμόδια.

Ως προς τις ζημιές των οχημάτων, σημειώνουμε ότι είναι υποχρεωτική η ασφάλιση για φυσικές καταστροφές και συνεπώς οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να απευθυνθούν στις ασφαλιστικές τους εταιρείες.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να μπει στο link εδώ για να κάνει το σχετικό αίτημα: https://glyfada.gr/dilosi-katagrafis-zimion-apo-tis…/

Δύο ημέρες μετά τον κατακλυσμό και οι καθαρισμοί συνεχίζονται

Αρχίζει να εξομαλύνεται η εικόνα στις οδούς Μετσόβου και η Ανθέων στην Άνω Γλυφάδα. Πρόκειται για τον μεγάλο δρόμο της Τερψιθέας που είχε κλείσει από πέτρες και φερτά υλικά. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν χώροι πλημμυρισμένοι, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούν να καθαρίσουν τα οχήματά τους από πέτρες, λάσπες και αντικείμενα, καθώς και τις εισόδους των σπιτιών τους.

Άλλοι με φτυάρια, άλλοι με πιο πρόχειρα μέσα προσπαθούν να επαναφέρουν τον δρόμο στην πρότερη κατάσταση. Ταυτόχρονα, συνεργεία καθαρίζουν πεζοδρόμια και άλλα κοινόχρηστα σημεία.