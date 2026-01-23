Oλοκληρώθηκε χωρίς κάποιο αποτέλεσμα η πρώτη ημέρα των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων αξιωματούχων στο Αμπού Ντάμπι, με επίκεντρο το ακανθώδες εδαφικό ζήτημα, την ώρα που οι ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί έχουν βυθίσει την Ουκρανία στη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση από την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο πρακτορείο Reuters, οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν για σήμερα, χωρίς να υπάρξει κάποια πρόοδος που να επιτρέπει αισιοδοξία για άμεση συμφωνία. Οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν αύριο, Σάββατο, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το Ντονμπάς στο επίκεντρο της διαφωνίας

Η Μόσχα φέρεται να επιμένει στην απαίτησή της για την παραχώρηση ολόκληρης της βιομηχανικής περιοχής του Ντονμπάς, θέτοντας το εδαφικό ως βασική προϋπόθεση για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Από την πλευρά του, το Κίεβο αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία, σε έναν πόλεμο που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει καταστήσει σαφές ότι το εδαφικό ζήτημα αποτελεί «κεντρικό άξονα» των συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να αφήνει περιθώρια για υποχωρήσεις που θα νομιμοποιούν, όπως υποστηρίζει το Κίεβο, τα αποτελέσματα της εισβολής.

Ζελένσκι: «Η Ρωσία πρέπει να είναι έτοιμη να τελειώσει τον πόλεμο»

Σε μήνυμά του στην εφαρμογή Telegram, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι βρίσκεται σε τακτική επαφή με την ουκρανική αντιπροσωπεία, τονίζοντας πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για την εξαγωγή συμπερασμάτων από τις σημερινές συνομιλίες. «Το σημαντικότερο πράγμα είναι ότι η Ρωσία θα πρέπει να είναι έτοιμη να τελειώσει τον πόλεμο που ξεκίνησε η ίδια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Θα δούμε πώς θα πάει αύριο η συζήτηση και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα», πρόσθεσε, κρατώντας χαμηλούς τόνους απέναντι στις προσδοκίες για άμεση πρόοδο.

Διπλωματικές πιέσεις και ενεργειακή κρίση

Οι συνομιλίες διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα βεβαρημένο περιβάλλον για την Ουκρανία, καθώς οι εντατικοποιημένοι ρωσικοί βομβαρδισμοί έχουν πλήξει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης σε πολλές περιοχές της χώρας.

Στο διπλωματικό παρασκήνιο, ο Ζελένσκι συναντήθηκε χθες στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Παρά τις προσδοκίες, οι συνομιλίες τους δεν κατέληξαν σε κάποιο άμεσο αποτέλεσμα, επιβεβαιώνοντας τη δυσκολία εξεύρεσης κοινού εδάφους σε ένα από τα πιο σύνθετα και φορτισμένα μέτωπα του πολέμου.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει βαθύ, με το εδαφικό και την ασφάλεια να συνιστούν εμπόδια που προς το παρόν μοιάζουν ανυπέρβλητα.