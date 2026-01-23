Σε ουσιαστική ενίσχυση της ιταλογερμανικής συνεργασίας συμφώνησαν η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, κατά την διακυβερνητική διάσκεψη των δυο χωρών, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Ρώμη.

Ιταλία- Γερμανία πιο κοντά από ποτέ

«Ιταλία και Γερμανία σήμερα είναι πιο κοντά από όσο ποτέ άλλοτε. Πρόκειται για μια καλή είδηση για τους λαούς μας και για ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.

«Βρισκόμαστε σε μια ιστορική συγκυρία ιδιαίτερα σύνθετη, η οποία επιβάλλει στην Ευρώπη να διαλέξει αν εννοεί να είναι πρωταγωνίστρια της μοίρας της ή να την δεχθεί παθητικά. Χρειάζεται διαύγεια, θάρρος, ευθύνη και εξυπνάδα, για να μετατραπεί, η κρίση, σε ευκαιρία», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Διαπιστώσαμε ότι Ιταλία και Γερμανία είναι πολύ κοντά, όσο ποτέ στο παρελθόν. Γιορτάζουμε, φέτος, εβδομήντα πέντε χρόνια διπλωματικών σχέσεων, κάτι που αποδεικνύει ότι συνεργαστήκαμε στενά επί μακρά περίοδο», πρόσθεσε ο καγκελάριος Μερτς.

«Οι προϋποθέσεις για μια ακόμη στενότερη συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών μας υπάρχουν, θέλουμε η φετινή χρονιά να είναι έτος ευκαιριών και αποφάσεων. Υπάρχει μια φυσική, παρόμοια προσέγγιση σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι χώρες και οι δημοκρατίες μας, αλλά και σε επίπεδο της ΕΕ», συμπλήρωσε. «Υπάρχει έντονη σύγκλιση, σε ό,τι αφορά τις αξίες και τα συμφέροντά μας. Σήμερα επιτρέψαμε από τις Βρυξέλλες, όπου παρουσιάσαμε τις θέσεις μας με ισχυρότατη σύγκλιση», είπε ο Μερτς.

Στόχος η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της ασφάλειας

Η Τζόρτζια Μελόνι και ο Φρίντριχ Μερτς τόνισαν ότι από τα κύρια σημεία στα οποία πρέπει να γίνουν καθοριστικά βήματα προόδου, είναι η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, η ενίσχυση της ασφάλειας, η αποτελεσματική αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.

Ο Γερμανός καγκελάριος πρόσθεσε ότι η Ευρώπη «πρέπει να συνεχίσει να δραστηριοποιείται υπέρ της ειρήνης στην Ουκρανία, και υπενθύμισε ότι η ΕΕ στηρίζει το Κίεβο, με αύξηση της αρωγής και σε ενεργειακό επίπεδο, για την αντιμετώπιση του σκληρού αυτού χειμώνα.

Σε ό,τι αφορά, δε, την σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε ότι Γερμανία και Ιταλία μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, «χάρη σε μια ρεαλιστική και εποικοδομητική προσέγγιση» και στις καλές σχέσεις που διατηρούν με την Ουάσιγκτον.

Και οι δυο ηγέτες, τέλος, επανέλαβαν την θετική τους κρίση σε ό,τι αφορά την συμφωνία της Ένωσης με τις χώρες της Μercosur και κατέστησαν σαφές ότι για την ενδεχόμενη, προσωρινή της ισχύ, αρμόδια να αποφασίσει είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.