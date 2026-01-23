Την προσέλκυση 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, σχεδιάζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ μετά από μια συμφωνία ειρήνης με την Ρωσία, σύμφωνα με το Politico, ενώ σύμφωνα με την Corriere della Sera αυτό είναι το κίνητρο που θέλουν να δώσουν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να γίνει κάπως πιο αποδεκτή η απώλεια του Ντονμπάς, την οποία διαπραγματεύονται σε τριμερές πλαίσιο ΗΠΑ- Ρωσία- Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι.

Το σχέδιο περιγράφεται σε ένα 18σελιδο έγγραφο, με ημερομηνία 22 Ιανουαρίου, που παρουσίασε η ιστοσελίδα και το οποίο περιγράφει το δεκαετές σχέδιο για την χώρα και την ανάκαμψη της στα πλαίσια και της γρήγορης ένταξης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ του Politico, το οποίο και επικαλείται ανώνυμες πηγές με γνώση του θέματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διακίνησε αυτό το έγγραφο χθες.

Από αυτό προκύπτει ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία προβλέπει τη διάθεση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, παρουσιάζοντας τη χώρα ως μελλοντικό μέλος της Ε.Ε. και ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Ωστόσο, η επιτυχία αυτού του σχεδίου εξαρτάται από την κατάπαυση του πυρός, η οποία προς το παρόν κάθε άλλο παρά πραγματικότητα είναι αυτή την στιγμή.

Τι προβλέπει το σχέδιο

Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο προβλέπει την χρηματοδότηση της χώρας έως το 2040 και συνοδεύεται από άμεσο επιχειρησιακό πλάνο 100 ημερών. Παρά την πρόβλεψη για προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η BlackRock τονίζει ότι η επένδυση σε εμπόλεμη ζώνη παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Όπως δηλώνει ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, Φίλιπ Χίλντεμπραντ, «ένα συνταξιοδοτικό ταμείο δεν μπορεί να επενδύσει εύκολα σε μια περιοχή πολέμου», προσθέτοντας ότι απαιτείται σωστή αλληλουχία ενεργειών, κάτι που θα πάρει χρόνο.

Το σχέδιο «ευημερίας» εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ειρηνευτικό πλαίσιο 20 σημείων, που διαπραγματεύονται οι ΗΠΑ ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα. Το έγγραφο εστιάζει στη μετατροπή της Ουκρανίας από χώρα που στηρίζεται σε έκτακτη βοήθεια σε μια οικονομία αυτοσυντηρούμενη, βασιζόμενο σε ήδη ενεργές εγγυήσεις ασφαλείας και χωρίς στρατιωτικούς στόχους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να παίξουν κεντρικό ρόλο στην ανάκαμψη της Ουκρανίας, όχι απλώς ως δωρητής, αλλά ως στρατηγικός οικονομικός εταίρος και επενδυτής, που θα παρέχει αξιοπιστία και τεχνογνωσία. Το σχέδιο προβλέπει άμεση συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών και τεχνολογικών πόρων, ενώ οι ΗΠΑ θα λειτουργήσουν και ως μοχλός για την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, Λάρι Φινκ, συμμετέχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κίεβο μαζί με τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Στιβ Γουίτκοφ. Στην επόμενη δεκαετία, η Ε.Ε., οι ΗΠΑ και διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, όπως το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα, έχουν δεσμευθεί να διαθέσουν συνολικά 500 δισ. δολάρια δημόσιου και ιδιωτικού κεφαλαίου.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να διαθέσει επιπλέον 100 δισ. ευρώ στην Ουκρανία μέσω δημοσιονομικής στήριξης και εγγυήσεων για επενδύσεις, στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ε.Ε. από το 2028, με στόχο την κινητοποίηση επενδύσεων ύψους 207 δισ. ευρώ. Οι ΗΠΑ έχουν δεσμευθεί να υποστηρίξουν έργα μέσω ειδικού Ταμείου Επενδύσεων για την Ανοικοδόμηση, χωρίς να προσδιορίζεται συγκεκριμένο ποσό.

Το σχέδιο σημειώνει ότι, αν και η αμερικανική διοίκηση Τραμπ περιορίζει προς το παρόν στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια, προτίθεται να επενδύσει στην Ουκρανία μετά τη λήξη του πολέμου, εστιάζοντας σε κρίσιμα ορυκτά, υποδομές, ενέργεια και τεχνολογικά έργα. Παρά ταύτα, η προοπτική μαζικών επενδύσεων παραμένει περιορισμένη όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις, με τον Φίλιπ Χίλντεμπραντ να επισημαίνει: «Είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο σε μεγάλη κλίμακα όσο πετούν drones και πύραυλοι».

Τι λέει η Corriere della Sera

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα, αυτό το έγγραφο είναι ένα από τα τέσσερα βασικά έγγραφα που έχουν στις αποσκευές τους οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που πήγαν στο Άμπου Ντάμπι για την τριμερή και δεν είναι το βασικό – κύριο. Το κύριο κείμενο λειτουργεί ως «ομπρέλα» για ολόκληρο το πακέτο, όπως ανέφερε στην Corriere ο Κροάτης πρωθυπουργός, Αντρέι Πλένκοβιτς, και ακολουθούν τρεις βασικές ενότητες.

Η πιο ευαίσθητη πολιτικά για τον Ζελένσκι αφορά ουσιαστικά την παραχώρηση στη Ρωσία μέρους του Ντονμπάς, συγκεκριμένα του τμήματος του Ντονέτσκ που παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο και διεκδικεί ο Πούτιν. Ο Πλένκοβιτς διευκρινίζει ωστόσο ότι «είναι σημαντικό το έδαφος να μην παραχωρηθεί de jure» (δηλαδή να υπάρξει αναγνώριση της de facto κατάστασης στο έδαφος), ώστε να διατηρηθεί «χώρος και χρόνος για επανεξέταση των διαπραγματεύσιμων».

Για τον Ζελένσκι, αυτή η κίνηση θα μπορούσε να αποβεί επικίνδυνη. Η ουκρανική κοινή γνώμη είναι κατά της παραχώρησης, ενώ η εγκατάλειψη των οχυρώσεων στο Ντονέτσκ θα άνοιγε τον δρόμο σε ρωσικές προελάσεις κατά μήκος μιας αχανούς πεδιάδας προς τον Δνείπερο και στη συνέχεια προς την Οδησσό. Αυτό θα σήμαινε απώλεια της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, καθώς η χώρα θα έχανε την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα και θα εξαρτιόταν από τη ρωσική συναίνεση για τις εξαγωγές της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν δύο αντισταθμιστικά κίνητρα για να ενθαρρύνουν τον Ζελένσκι να αναλάβει αυτόν τον υψηλό κίνδυνο. Το ένα είναι το σχέδιο ανοικοδόμησης των 800 δισ δολαρίων και το άλλο είναι το έγγραφο με τις εγγυήσεις ασφαλείας στις οποίες οι ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει να συμμετέχουν.