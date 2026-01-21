Την κορυφή της τηλεθέασης κατέκτησε το MEGA το βράδυ της Τρίτης 20 Ιανουαρίου, με τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική του κυριαρχία στις μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις.

Η μετάδοση της κρίσιμης αναμέτρησης για την 7η αγωνιστική της League Phase του UEFA κατέγραψε εξαιρετικές επιδόσεις, σημειώνοντας 25,7% στο δυναμικό κοινό 18-54. Ο αγώνας, σε περιγραφή του Αντώνη Κατσαρού, κυριάρχησε στη ζώνη μετάδοσής του, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό με διαφορά τουλάχιστον 13 ποσοστιαίων μονάδων.

Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν κατέκτησε την πρωτιά και στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 26,2%, ενώ σε επιμέρους ανδρικά κοινά η τηλεθέαση εκτοξεύθηκε, αγγίζοντας το 33,3%. Παράλληλα, η κάλυψη του αγώνα ξεπέρασε τους 1,8 εκατ. τηλεθεατές, επιβεβαιώνοντας ότι το MEGA αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για τα μεγάλα ποδοσφαιρικά ραντεβού.

Το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού διατηρήθηκε αμείωτο και μετά τη λήξη του αγώνα. Η Post Game εκπομπή με τον Παναγιώτη Περπερίδη, με πλήρη ανάλυση και τα highlights της αγωνιστικής, κέρδισε πρωτιά στην τηλεθέαση καταγράφοντας 19,2% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 18,2% στο γενικό σύνολο.

Το MEGA ανανεώνει το ραντεβού με τους φιλάθλους για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, με τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα Άγιαξ – Ολυμπιακός.

Η καρδιά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης χτυπά πάντα στο MEGA.

#UCLMegaTV