Το βράδυ της Τετάρτης ολοκληρώθηκε η έβδομη αγωνιστική της League Phase του Champions League και πλέον ο Ολυμπιακός γνωρίζει τι χρειάζεται για να βρεθεί στην πρώτη 24άδα που θα του δώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν οι Πειραιώτες βρίσκονται στους οκτώ βαθμούς και στην 24η θέση του πίνακα και ξέρουν πως με νίκη την ερχόμενη εβδομάδα (Τετάρτη 28/1, 22:00) στο Άμστερνταμ επί του Άγιαξ θα βρίσκονται δεδομένα στην κλήρωση της επόμενης Παρασκευής (30/1) για την ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ. Οι 11 πόντοι δίνουν πρόκριση και πιθανώς μία καλή θέση στην τελική κατάταξη της League Phase.

Με ισοπαλία βγαίνουν κομπιουτεράκια

Με ήττα ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα εκτός Ευρώπης. Το ερώτημα είναι «τι γίνεται με ισοπαλία;». Εδώ θα παίξουν ρόλο συγκεκριμένοι παράγοντες: Ο συνδυασμός αποτελεσμάτων από τα υπόλοιπα παιχνίδια που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό και έπειτα η διαφορά τερμάτων, η οποία είναι το πρώτο μεταξύ των κριτηρίων ισοβαθμίας. Αυτά κατά βάση.

Ο προσεχής αντίπαλος της ομάδα του Μεντιλίμπαρ ο Άγιαξ, θέλει μόνο τη νίκη για να ελπίζει καθώς με ισοπαλία κόντρα στους Πειραιώτες θα φτάσει τους 7 βαθμούς και θα μείνει εκτός. Στους 6 επίσης αυτή τη στιγμή είναι οι Σεν Ζιλουάζ (-10 και υποδέχεται την Αταλάντα), Μπενφίκα (-4 και υποδέχεται τη Ρεάλ), Μπόντο/Γκλιμτ (-2 και φιλοξενείται από την Ατλέτικο) και Πάφος (-6 και φιλοξενεί τη Σλάβια Πράγας).

Ο Ολυμπιακός έχει ακριβώς από κάτω του στη βαθμολογία τις Νάπολι και Κοπεγχάγη, που έχουν επίσης 8 βαθμούς, με τους Δανούς να είναι στο -6 και τους Ιταλούς στο -5 όπως ακριβώς και η ελληνική ομάδα. Συνεπώς σε περίπτωση ισοπαλίας στα τρία αυτά ματς, οι δυο αντίπαλοί του χρειάζονται περισσότερα γκολ από όσα πετύχει (υπάρχει φυσικά και το 0-0) η ελληνική ομάδα στο Άμστερνταμ.

Επίσης στους 8 βαθμούς βρίσκονται Μπιλμπάο και PSV υπερτερώντας στην ισοβαθμία των Πειραιωτών. Η ομάδα του Βαλβέρδε έχει -4 συντελεστή τερμάτων και την τελευταία αγωνιστική φιλοξενεί την Σπόρτινγκ, ενώ οι Ολλανδοί (-1) υποδέχονται την Μπάγερν Μονάχου.

Επίσης, στους 7 βρίσκεται η Κλαμπ Μπριζ που παίζει εντός με Μαρσέιγ και αναζητά μόνο το τρίποντο.

Άρσεναλ 21 Μπάγερν Μονάχου 18 Ρεάλ Μαδρίτης 15 Λίβερπουλ 15 Τότεναμ 14 Παρί Σεν Ζερμέν 13 Νιούκαστλ 13 Τσέλσι 13 Μπαρτσελόνα 13 Σπόρτινγκ Λισαβόνας 13 Μάντσεστερ Σίτι 13 Ατλέτικο Μαδρίτης 13 Αταλάντα 13 Ίντερ 12 Γιουβέντους 12 Μπορούσια Ντόρτμουντ 11 Γαλατασαράι 10 Καραμπάχ 10 Μαρσέιγ 9 Λεβερκούζεν 9 Μονακό 9 Αϊντχόφεν (PSV) 8 Αθλέτικ Μπιλμπάο 8 Ολυμπιακός 8 Νάπολι 8 Κοπεγχάγη 8 Κλαμπ Μπριζ 7 Μπόντο/Γκλιμτ 6 Μπενφίκα 6 Πάφος 6 Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 6 Άγιαξ 6 Άιντραχτ Φρανκφούρτης 4 -Αποκλεισμός Σλάβια Πράγας 3 -Αποκλεισμός Βιγιαρεάλ 1 -Αποκλεισμός Καϊράτ Αλμάτι 1 -Αποκλεισμός

Tα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase:

Διαφορά τερμάτων Καλύτερη επίθεση Εκτός έδρας καλύτερη επίθεση Νίκες Εκτός έδρας νίκες Βαθμοί που κερδίθηκαν απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage Διαφορά τερμάτων απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage Καλύτερη επίθεση από τους αντιπάλους στη League Stage Χαμηλότεροι πόντοι πειθαρχίας Βαθμολογία της ομάδας στο ranking της UEFA

